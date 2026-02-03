Зима, которая заморозила страну: самый лютый холод в истории СССР

Фото: 5-tv.ru

Новогодние дни обернулись для миллионов людей не праздником, а борьбой за тепло, свет и воду.

Конец декабря в Советском Союзе традиционно ассоциировался с елками, мандаринами и домашними застольями. Однако в 1978 году привычный ход событий был нарушен. Вместо спокойной зимней погоды страну накрыл аномальный холод, который позже назовут одним из самых суровых за весь период метеонаблюдений.

В последние дни года над территорией СССР сформировался мощный арктический антициклон. Метеорологи впоследствии охарактеризовали его как ультраполярное вторжение — крайне редкое явление, при котором ледяные воздушные массы продвигаются далеко на юг. Обычно такие температуры характерны для Крайнего Севера, но тогда морозы охватили густонаселенные районы страны.

Привычная зима сменилась настоящим климатическим ударом, который на несколько дней фактически парализовал жизнь целых регионов и навсегда остался в коллективной памяти.

Мороз, пришедший вместе с праздником

Хотя холодная погода в СССР никого не удивляла, происходящее в конце декабря выбивалось из всех привычных рамок. Температура падала стремительно, и уже к последним числам месяца европейская часть страны оказалась в ледяной ловушке. В Ленинграде были зафиксированы минус 34 градуса — абсолютный рекорд для города. В Москве столбики термометров опускались до минус 37, а в отдельных районах Подмосковья доходили до минус 45.

Однако пик холодов пришелся на самый канун Нового года. На Урале синоптики отмечали минус 50, а в северных районах Коми температура приближалась к минус 58 градусам. Подобные значения были беспрецедентными для европейской части СССР, где инфраструктура и условия жизни не были рассчитаны на столь экстремальные нагрузки.

Специалисты позже объясняли происходящее редким совпадением атмосферных процессов. Холодный воздух оказался буквально заперт над страной устойчивым антициклоном. Подобные аномалии случаются крайне редко — иногда раз в несколько десятилетий, а то и столетий. Именно поэтому зима на стыке семидесятых годов заняла особое место в климатической истории.

Испытание для городов

Даже советская система, привыкшая к суровым зимам, оказалась не готова к таким температурам. В жилых домах массово лопались трубы, не рассчитанные на морозы ниже минус 40. Вода мгновенно замерзала, превращая дворы и улицы в катки. Над местами аварий поднимались густые облака пара, создавая ощущение ледяного тумана.

Отопление выходило из строя одно за другим. Радиаторы в квартирах остывали, и люди начинали использовать газовые плиты и духовки как источник тепла. Даже самая теплая одежда переставала защищать, а риск обморожения возникал уже после короткого пребывания на улице.

Электросети работали на пределе. Жители включали обогреватели, стараясь спасти квартиры от холода, что приводило к перегрузкам и массовым отключениям. Целые кварталы оставались без света и тепла, погружаясь в холодную темноту.

Транспорт, продукты и тревожные сигналы

Железнодорожное сообщение оказалось серьезно нарушено. Поезда застревали на путях, задержки растягивались на часы и даже дни. Многие пассажиры встречали Новый год прямо в вагонах, делясь едой, пледами и горячим чаем. Праздник приобретал суровый, почти фронтовой характер.

Проблемы затронули и продовольственные склады. Стеклянная тара с напитками не выдерживала мороза и лопалась, поставки в магазины замедлялись. Однако особую тревогу вызвали события на стратегических объектах.

На Белоярской атомной электростанции в ночь на Новый год из-за резкого перепада температур обрушилась часть кровли, после чего начался пожар. Благодаря оперативным действиям персонала и экстренных служб серьезных последствий удалось избежать. Тем не менее сам инцидент показал уязвимость даже высокотехнологичных объектов перед стихией.

Сельское хозяйство также понесло серьезный урон. Плодовые деревья и ягодные кустарники не выдержали экстремальных морозов и вымерзли, что сказалось на урожае следующего сезона.

Новый год в ледяной тишине

Наступление Нового года для многих семей прошло без привычного шума и веселья. Люди встречали праздник при свечах, укрываясь всем, что могло сохранить тепло. Детей старались не выпускать на улицу, а власти призывали отказаться от алкоголя, который создавал обманчивое ощущение тепла и повышал риск обморожений.

С первыми днями января антициклон начал ослабевать, и температура постепенно вернулась к обычным зимним значениям. Однако всего за несколько суток страна пережила серьезное испытание — как материальное, так и психологическое.

С тех пор в народе прочно закрепилось выражение, что холоднее той зимы уже не бывает. Аномалия длилась недолго, но ее внезапность и масштаб сделали зиму конца семидесятых символом экстремального холода — напоминанием о том, что природа остается силой, перед которой бессильны технологии и бетон.

