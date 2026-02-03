«Просто умер»: житель Владивостока скончался в лучшей клинике по пересадке волос

Фото: 5-tv.ru

Косметическая процедура, к которой мужчина готовился месяц, оборвалась сразу после начала.

Житель Владивостока Андрей Капустин умер во время процедуры по пересадке волос, на которую решился из-за недовольства своей внешностью. Мужчина выбрал клинику, считавшуюся одной из лучших в городе, однако визит закончился фатально — после введения анестезии у пациента развилась тяжелая аллергическая реакция.

О случившемся рассказал старший брат погибшего Евгений Капустин в эфире федерального телеканала. По его словам, близкие пытались отговорить Андрея от операции. Особенно переживала супруга — она долго уговаривала его отказаться от вмешательства, но мужчина был настроен решительно. Он тщательно готовился к процедуре: в течение месяца сдавал анализы, никаких отклонений врачи не выявили. В день операции ситуация резко вышла из-под контроля сразу после начала медицинских манипуляций.

«Врач сделал ему обезболивающий укол — местную анестезию. И сразу после первого укола он просто умер», — рассказал Евгений.

Врач-дерматовенеролог Амина Пирманова, комментируя трагедию, заявила, что причиной смерти стал анафилактический шок. По ее мнению, клиника могла быть не готова к экстренной ситуации: в помещении, вероятно, отсутствовали препараты, необходимые для немедленного купирования тяжелой аллергической реакции. Специалист отметила, что подобные случаи редки, и врачи, не работающие регулярно в реанимации, со временем утрачивают практические навыки оказания помощи при анафилаксии, даже оставаясь высококлассными профессионалами в своей сфере.

«Реаниматолог там был», — отметил брат погибшего.

Как утверждает Евгений, врач-реаниматолог попытался спасти Андрея, однако состояние пациента стремительно ухудшалось. Спустя несколько минут на место прибыла бригада скорой помощи, но медики лишь зафиксировали смерть. Проведенное вскрытие, по словам родственников, выявило сердечную недостаточность.

Андрею Капустину был 31 год. У него осталась трехлетняя дочь, которая, как говорят близкие, до сих пор ждет возвращения отца. Семья ожидает итоги медицинской экспертизы и намерена обратиться в суд, чтобы дать правовую оценку действиям клиники.

