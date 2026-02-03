Умный скальпель: в России стали применять новый способ борьбы с онкозаболеваниями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В Обнинске специалисты уничтожают раковые клетки с помощью томотерапии.

Новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями стали применять в России. В Обнинске специалисты уничтожают раковые опухоли с помощью томотерапии. Метод позволяет максимально точно воздействовать на злокачественные клетки, при этом практически не повреждая здоровые ткани.

Кроме того, томотерапия — это тот способ лечения, который подходит даже самым сложным пациентам. Все подробности — у корреспондента «Известий» Кристины Морозовой.

Этот аппарат еще называют умным скальпелем — за его точность и технологичность. Он превращает грубую силу радиации в мощнейший инструмент для борьбы с онкологией. Это можно сравнить с работой художника, когда вы буквально точечными мазками рисуете полноценную картину.

Томотерапия, так называется этот метод, — прорыв в лечении рака. В едином корпусе аппарата объединили компьютерный томограф и терапевтический ускоритель. То есть каждый сеанс здесь начинается не с облучения, а с моментальной КТ — съемки опухоли. Изображение каждый раз сравнивают с исходным планом лечения и только после цифровой сверки «на месте» аппарат дает разрешение на работу.

В отличии от традиционного лучевого лечения томотерапия проводится по принципу спирального облучения — процедура проводится в движении. Это позволят облучать достаточно длинные и объемные опухоли, при этом минимально воздействуя на здоровые ткани.

Опухоль атакуют тысячи микроскопических пучков радиации. Этот метод хорошо работает там, где классическая лучевая терапия не справлялась — например, спинной мозг и головной облучают вместе, за один сеанс. А еще аппарат дает возможность одновременно атаковать очаги, находящиеся на расстоянии.

«Облучение на этом аппарате может очень существенно может снизить побочные эффекты. Это повышение эффективности на 15-20%. Это нам позволяет брать очень сложную категорию больных. Наиболее, скажем так, востребованное, то, что до настоящего момента еще не реализовано в России, это облучение всего тела у взрослых пациентов, которые нуждаются в пересадке костного мозга», — рассказал Константин Гордон, радиотерапевт, онколог отделения протонной и фотонной терапии МРНЦ имени А. Ф. Цыба.

Это — первая, и пока, единственная установка для томотерапии в нашей стране. Метод уже давно зарекомендовал себя в США, Германии и Южной Корее. Помимо сложных пациентов этот метод помогает бороться с опухолями шеи и головы, раком предстательной железы и шейки матки.

«Здесь очень все быстро, просто и совершено не страшно. Процедура длится не более пяти минут. Ничего не ощущается, никаких болей, ничего не чувствую», — рассказала пациент Елена.

И риски лучевых повреждений сведены к минимуму. Для сравнения, при стандартной радиотерапии осложнения встречаются у больше четверти пациентов. Как, например, вот эта женщина: рак шейки матки распространился на мочевой пузырь, толстую кишку и лимфоузлы. В других центрах ее считали неоперабельной, слишком сложный случай.

«У нее очень трудно добраться до тех органов, которые надо удалять. Опухоль, практически, потолочная. Когда ты убираешь эту опухоль, нужно постараться, чтобы человек был реабилитирован. Отделение уникально тем, что оно единственное в России, по лучевым повреждениям. Это все дает нам возможность таких больных брать, выхаживать, оперировать», — заявил Андрей Каприн, главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН и РАО.

Современные методы лечения, такие как томотерапия, обеспечивают высокий процент контроля над опухолью. А инновационное оборудование способно удалять до 100% образования, речь идет о небольших опухолях от трех до пяти сантиметров.