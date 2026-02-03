«Вину признаю»: подозреваемого в убийстве 9-летнего Паши Титифулина допросили

Фото, видео: Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

Петра Жилкина задержали во Пскове через три дня после пропажи мальчика в Петербурге. Но он утверждает, что планировал явку с повинной.

Подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего Паши Титифулина из Петербурга Петр Жилкин на допросе сообщил следователям, что хотел сам сдаться правоохранителям. При этом задержали его не в районе преступления, а в Псковской области 2 февраля. Он также пытался скрыться от полиции на своем автомобиле.

Мужчина признался и в расправе над ребенком. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета (СК) России. Сотрудники СК провели осмотр автомобиля Жилкина. В ближайшее время следователи и криминалисты также начнут работу на месте происшествия и назначат соответствующие судебные экспертизы.

«С задержаием согласен, сам собирался явиться. (Вину) да, признаю», — сказал на допросе Жилкин.

В петербургском управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения мальчика. В ходе расследования была получена информация об убийстве. 30 января около 14:00 Паша вышел из дома в Красносельском районе Петербурга и в тот же день сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. После задержания Жилкин не отрицал, что убил школьника и скрыл его тело в Ломоносовском районе.

«По местам пребывания фигуранта следователями уже проведены обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств», — заявили в ведомстве.

Тело Паши Титифулина со связанными ногами нашли в замерзшем водоеме в деревне Яльгелево волонтеры. Жилкин утвеждает, что его мотивом стал шантаж — якобы мальчик угрожал рассказать полиции о его нездоровом инетересе к детям и требовал денег. По неподтвержденным данным, подозреваемый часто бывал на парковке возле гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на его машине.

Пресса сообщает, что компьютере, флешках и телефоне подозреваемого следователи обнаружили детскую порнографию. Жилкин разведен, у него есть дочь. Ему грозит пожизненное заключение. Как ранее писал 5-tv.ru, соседи заподозрили Жилкина в еще одном убийстве в 2024 году.

