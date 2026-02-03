Фото, видео: Ягодкин Дмитрий/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы группировки войск «Центр» продолжают круглосуточно выполнять огневые задачи в зоне проведения СВО.

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» продолжают наносить площадные удары по выявленной живой силе и укреплениям формирований ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на территории Днепропетровской области.

Обеспечивает непрерывное огневое поражение противника применение тактики «артиллерийской карусели», которая предусматривает работу с нескольких заранее подготовленных огневых позиций с их постоянной сменой. В результате уничтожаются скопления живой силы и техники ВСУ, срываются попытки ротации, перегруппировки и подвоза резервов, а также минимизируется риск ответного удара.

Артиллерийские расчеты РСЗО «Град» наносят удары как по дежурным целям, выявленным разведкой заранее, так и по вновь вскрытым объектам, включая опорные пункты, огневые позиции и районы сосредоточения украинских боевиков.

В ходе одной из недавних боевых задач, получив разведывательные данные от операторов БпЛА войск беспилотных систем, артиллерийский расчет выдвинулся на огневую позицию, развернул пусковую установку и произвел залп 122-мм реактивными снарядами по выявленной цели на дальности около 18 километров.

Корректировка огня и контроль поражения осуществлялись в режиме реального времени с применением БпЛА. Благодаря точным координатам и слаженному взаимодействию цель была уничтожена с первого залпа без дополнительной корректировки.

После выполнения огневой задачи расчет БМ-21 «Град» оперативно свернул установку и убыл на запасную позицию, соблюдая меры маскировки и противодействия вражеским беспилотникам.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

