Четыре подростка и один взрослый погибли: последнее о ДТП под Красноярском

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Рябченко Евгений; 5-tv.ru

Погибшие несовершеннолетние был кандидатами на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний.

В Красноярском крае задержан водитель, который на федеральной трассе «Сибирь» спровоцировал серьезную аварию. Погибли пять человек, четверо из них подростки, а затем выяснилось, что нарушитель был лишен прав, но все равно сел за руль. Подробности с места ДТП — у корреспондента «Известий» Владислава Тамошаускаса.

Сейчас грузовик припаркован на обочине, включена аварийная сигнализация, кабина пустая. Водитель на допросе. Оказалось, что управлять машиной он вообще не имел никакого права. Ранее он был лишен водительского удостоверения за пьянку. Срок лишения истек в августе прошлого года, но экзамен на знание правил дорожного движения повторно водитель не сдавал и документ не восстановил. Однако это не помешало мужчине сесть за руль, чтобы отбуксировать старый строительный вагончик, который в итоге убил пять человек.

На месте аварии работают следователи — они осматривают территорию, изучают траекторию движения автомобилей и их техническое состояние. Не исключено, что причиной аварии стало именно аварийное состояние прицепа, о котором водитель грузовика не мог не знать — сзади он даже предусмотрительно повесил предупреждающий знак.

Судя по всему, не выдержала сама конструкция прицепа. Ее буквально разорвало на две половины. Видно, что одна из частей осталась на автомобиле, есть следы сварки — скорее всего, она самодельная.

По предварительной версии, на скорости от грузовика оторвался прицеп с вагончиком и выкатился на встречную полосу, где в этот момент двигалась «Газель». От удара машина завалилась на бок, кузов сильно искорежен. По данным 5-tv.ru, микроавтобус принадлежит ГУ ФСИН. Внутри в этот момент находились сотрудники и подростки.

Дети — это кандидаты на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний. Они ехали на медицинский осмотр для поступления. В результате ДТП погибли четверо детей и один сопровождающий.

«На месте погибли пять человек. Из них трое несовершеннолетних подростков в возрасте 17 лет. Шестеро доставлены в медицинские учреждения с различными травмами», — сообщил начальник Госавтоинспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю Сергей Молявко.

В каком состоянии сейчас пострадавшие — неизвестно. Из Красноярска в районную больницу прибыли два борта санавиации — это реаниматологи и нейрохирург. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, кому принадлежал тот самый вагончик-убийца и как он вообще мог оказаться на дороге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.