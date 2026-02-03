Сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хейби задержан по ряду новых обвинений

Фото: © Getty Images/Ian Gavan / Stringer

Мариус Борг Хейби, сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, был задержан по новым обвинениям. Об этом сообщается в материале норвежской газеты Verdens Gang (VG), авторы ссылаются на представителей полиции. По их данным, обвинение Хейби состоит в общей сложности из 38 пунктов.

В числе самых тяжких предполагаемых преступлений сына кронпринцессы четыре изнасилования, физическое и психологическое насилие в отношении нескольких бывших партнерш, а также нанесение телесных повреждений и угрозы ножом. Следователи считают, часть этих злодеяний он совершил, когда жертвы спали или были сильно пьяны.

Хейби предстанет перед Окружным судом Осло во вторник, 3 февраля. Его адвокат Эллен Холагер Анденес отказалась комментировать ситуацию, но подтвердила факт задержания. Она также не сказала, признал ли подозреваемый вменяемые ему преступления или настаивает на своей невиновности.

Мариус Борг Хейби был арестован 4 августа 2024 года в Осло после одного насильственного случая. Тогда он оправдался злоупотреблением наркотиков, под действием которых вел себя неподобающе. Со временем появились новые обвинения. Спустя год обвинение состояло из 32-х пунктов, в их числе были и изнасилования. Сын кронпринцессы ничег не отрицал, снова ссылаясь на запрещенные везества.

Страдает сейчас и репутация самой Мэтте-Марит, и дело не только в сыне. Ее имя фигурирует в новых файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Согласно этим документам, кронпринцесса жила в его доме во Флориде и общалась с ним даже после выдвинутых обвинений — в сексуальной эксплуатации, организации проституции, торговле людьми и многочисленных связях с несовершеннолетними.

Ранее, писал 5-tv.ru, одна из жертв Эпштейна рассказала о ритуальном насилии и убийствах младенцев на его вечеринках. Пострадавший мужчина обвинил в изнасиловании экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

