В метро Москвы допустили проверку телефонов пассажиров при необходимости

Сотрудники подземки могут попросить включить смартфон и показать его экран.

В московской подземке сотрудники могут проверять телефоны пассажиров в случае необходимости. Об этом сообщается в материале РБК со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена. Отмечается, что подобные досмотры направлены на поддержание безопасности на станциях и маршрутах — главного приоритета во время поездок.

Кроме того, напомнили в пресс-службе метро, в рамках обеспечения стандартов безопасности, установленных приказом Министерства транспорта РФ, на объектах транспортного комплекса все люди проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.

Проверка мобильных устройств заключается в простой процедуре — сотрудник метрополитена может попросить включить его и показать экран. Это дополнительная мера безопасности, также подтвержденная приказом Минтранса РФ, определяющего порядок досмотра на объектах транспортной инфраструктуры.

«Досмотр радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров в дополнение к применению средств досмотра проводится посредством включения и проверки работоспособности», — добавили в пресс-службе.

Прежде вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков предупреждал о возможной проверке экранов смартфона у пассажиров метро. Он объяснял, что персонал Петербургского метрополитена обращается к пассажирам с такой просьбой в целях безопасности. И на поминал, что метро, как и вокзалы и аэропорты, это объект, требующий усиленных мер защиты.

