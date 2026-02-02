Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге сознался в убийстве ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Школьник 30 января отправился на прогулку и не вернулся.

Задержанный по подозрению в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге признался, что убил ребенка. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Во время допроса мужчина рассказал, что утопил ребенка в одном из местных водоемов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят поисковые мероприятия, осматривая прилегающую территорию.

Ранее стало известно, что 30 января мальчик отправился на прогулку к горке на улице Колобановской в Горелово примерно в 14:00, после чего направился в гипермаркет на Таллинском шоссе. В последний раз 9-летнего мальчика видели недалеко от гипермаркета, когда он разговаривал с незнакомцем. Мужчина посадил его в машину белого цвета и увез в неизвестном направлении. Записи с камер видеонаблюдения опубликовал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге задержан сотрудниками павоохранительных органов. О мужчине известно, что он приехал в Петербург из южных регионов, занимается строительством и живет в достатке.

