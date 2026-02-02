МИД РФ указал на желание Киева уйти от обсуждения плана на основе Анкориджа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Украинские власти стремятся увести внимание от ключевых параметров урегулирования конфликта.
Киев стремится увести внимание от процесса урегулирования и избежать обсуждения содержательной части плана США, основанного на анкориджских договоренностях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Задача (Киева — Прим. ред.) — через перенос внимания на сопутствующие сюжеты постконфликтного обустройства уйти от обсуждения содержательной части плана Белого дома, основанной на аляскинских пониманиях урегулирования конфликта», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Лавров при этом отметил, что Россия высоко оценивает усилия США по продвижению процесса украинского урегулирования. Глава МИД России подчеркнул, что Москва рассчитывает на возможность приблизиться к решению конфликта при условии сохранения исходной анкориджской формулы.
По словам главы МИД РФ, встреча президентов России и США, состоявшаяся в Анкоридже в августе 2025 года, заложила основу для дальнейшей работы по продвижению урегулирования.
