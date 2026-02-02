Одинокий и грустный Дибров появился на премьере фильма «Равиоли Оли»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Телеведущий не нашел себе компанию на светское мероприятие.

Телеведущий Дмитрий Дибров появился на премьере фильма Андрея Никифорова «Равиоли Оли» в гордом одиночестве. Кадры с премьеры картины, которая прошла в столичном кинотеатре «Октябрь», публикует 5-tv.ru.

На светском мероприятии 66-летний телеведущий стоял с бокалом у окна и философски смотрел на вечернюю Москву.

Дибров носит статус холостяка с сентября 2025 года. Дмитрий развелся с супругой Полиной, поставив точку в 17-летних отношениях. Их трое сыновей — 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья — останутся жить с матерью, однако поселятся неподалеку от отца, на той же улице.

По данным СМИ, причиной расставания пары стало увлечение Полины близким другом семьи, Романом Товстиком. Позже она сама подтвердила их отношения, отметив, что не скрывала своих чувств от мужа.

Имущественных споров между супругами не возникло: дом, в котором живет Дмитрий, был приобретен еще до брака, а остальное имущество супруги разделили мирно, без судебных разбирательств.

