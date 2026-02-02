Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Продуктивности звезды можно только позавидовать.

Телеведущая и певица Ольга Бузова не готова отказаться от своей профессии в пользу кино. Об этом исполнительница хита «Мало половин» заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором сыграла главную роль.

«Все меня пытаются заставить от чего-то отказаться. Я не готова не отказываться ни от чего. Я считаю, что если получается совмещать многие ипостаси профессии, и если ничего при этом и никто не страдает и никому от этого не плохо — это самое главное, то можно совмещать», — заявила телезвезда.

Бузова напомнила, как совмещала съемки нескольких телепроектов, спортзал, встречи с семьей, путешествия, музыкальную карьеру и работу в кино. Пока у нее это отлично получается. Более того, Ольга не готова на этом останавливаться.

«Я хочу еще. Мне мало. Мне мало не только половины. Я хочу еще. <…> Я люблю свою работу, я кайфую, если главное, чтобы не в ущерб, конечно же, себе и своему здоровью», — заявила Бузова.

