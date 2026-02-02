«Меня гнобили, не верили»: Бузова рассказала о трудном начале карьеры

Бузова: моя музыкальная карьера сложилась, потому что в меня поверили

Добиться успехов в музыке ей помогла поддержка поклонников.

Певицу и актрису Ольгу Бузову достаточно долго не воспринимали всерьез как музыканта. Об этом сама певица рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма «Равиоли Оли». По ее словам, поддержка поклонников помогла преодолеть трудности и добиться признания.

«Меня гнобили, не верили. <…> Но это люди дали мне эти крылья. Ваша любовь, ваши видео под мои песни, ваши аплодисменты на каждом концерте. Всегда меня ставят в самый конец, чтобы люди, мои люди, дождались и знали, что Олечка в любом случае приедет», — отметила Бузова.

Певица также добавила, что очень благодарна за внимание поклонников.

«Моя музыкальная карьера сложилась таким образом, потому что в меня поверили», — добавила артистка Ольга Бузова.

Фильм «Равиоли Оли», выход которого намечен на 5 февраля, представляет собой комедийную историю, где Бузова играет саму себя. По сюжету героиня мечтает о романтическом будущем с немецким мужчиной Генрихом, который планирует сделать ей предложение. Она собирается купить квартиру на собственные деньги, однако новоиспеченный возлюбленный убеждает вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей. Позднее оказывается, что Генрих всего лишь мошенник. После его исчезновения Ольге предстоит вернуть свои средства.

В картине также снимаются Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив и Эвелина Бледанс.

