Заболевшие оспой обезьян в России в последнее время не выезжали за границу

Роспотребнадзоре заверили, что ситуация находится под контролем.

Еще один случай оспы обезьян подтвердился в России. Пациента также госпитализировали в подмосковную больницу. Уже известно, что он ранее контактировал с другим заболевшим.

Все началось с симптомов обычной простуды. Только когда появилась лихорадка с температурой под 40 градусов и сыпь, они решили обратиться к медикам. Впрочем, инфекционисты считают, такое течение болезни, скорее, исключение из правил.

«Обезьянья оспа: заболевание обычно проходит бесследно, но может привести к летальному исходу. В среднем порядка — четырех-пяти процентов. Особенно у иммунокомпрометированных категорий пациентов, с иммунодефицитами, маленьких детей. Чаще все-таки взрослые болеют», — рассказал кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог университетской клиники МГУ Георгий Викулов.

По данным Роспотребнадзора, с кем контактировали больные, уже выяснили. Все они под наблюдением медиков. Для диагностики есть современные тесты. Однако еще предстоит выяснить, где и как пациенты могли подхватить этот редкий вирус. Ведь они в последнее время никуда не выезжали.

