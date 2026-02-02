Любовь Успенскую признали угрозой нацбезопасности Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Киеву не понравилось участие звезды шансона в благотворительности.

Министерство культуры Украины включило российскую певицу Любовь Успенскую в перечень лиц, которых ведомство считает представляющими угрозу национальной безопасности страны. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте ведомства.

В пояснениях указано, что решение связано с публичной позицией и действиями артистки. В частности, украинская сторона указывает на визиты Успенской в Крым, а также на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Дополнительным основанием стало участие певицы в благотворительной инициативе по сбору средств на восстановление объектов культурного наследия в Курской области. Проект был организован композитором, народным артистом РФ Игорем Матвиенко.

Включение в подобный список на Украине влечет за собой ограничения на публичную деятельность, трансляцию произведений и запрет на въезд в страну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Украине потребовали ввести запрет на мультфильм «Маша и Медведь». YouTubе-канал с российской мультипликацией стал самым популярным в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.