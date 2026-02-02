Дуров заявил, что Цукерберг считает 4 млрд пользователей WhatsApp* тупицами
Предприниматель продолжает раскрывать нелицеприятную информацию о конкурентах.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил руководителя корпорации Meta** Марка Цукерберга в тайных насмешках над миллиардами людей, использующих WhatsApp*. Критику предприниматель разместил в социальной сети X.
Он напомнил аудитории об эпизоде 20-летней давности. Тогда Цукерберг в личной переписке крайне нелестно отозвался о тех, кто добровольно передает свои данные мессенджеру WhatsApp*. По мнению Дурова, с 2004 года фундаментально ничего не поменялось, кроме количества людей, вовлеченных в эту систему.
«Единственное, что изменилось с тех пор, как велся этот разговор, — это масштаб. Сегодня владелец WhatsApp* приватно посмеивается уже не над четырьмя тысячами, а над четырьмя миллиардами „тупиц“, которые верят его заявлениям (например, о шифровании в WhatsApp*)», — написал Дуров.
Он выразил уверенность в том, что заявления администрации мессенджера о полной приватности и надежном шифровании сообщений не соответствуют действительности и лишь вводят людей в заблуждение.
Ранее Дуров уже заявлял, что WhatsApp* является уязвимым инструментом, который предоставляет множество лазеек для хакерских атак и слежки. Он утверждал, что нужно быть «безмозглым», чтобы доверять конфиденциальность переписки этому сервису.
* — WhatsApp — принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской организацией и запрещена на территории
** — корпорация Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.