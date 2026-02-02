Сурки Сережа и Наташа предсказали, когда придет весна

Фото, видео: ВКонтакте/Тульский экзотариум/tulazoo; 5-tv.ru

Ежегодно 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День Сурка. По легенде, в этот день нужно внимательно следить за зверьком, который вылезает из своей норы, чтобы узнать, когда придет весна.

Сурки по кличке Сережа и Наташа из Тульского областного экзотариума предсказали раннюю, но морозную весну. Об этом сообщили сотрудники экзотариума в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники Тульского экзотариума решили адаптировать традицию под себя. Они ставят зверькам кормушки, и если сурки выходят к ней быстро, значит, весна будет ранней, а если медленно, то тепла придется ждать долго.

Согласно публикации экзотариума, сурок Наташа очень быстро выбежала из вольера к миске и стала лакомиться кормом.

«Поведение Наташи можно интерпретировать так: весна прилетит стремительно, как она к банану! Ждем теплых деньков без оглядки на февральские капризы!» — пояснили в экзотариуме.

А вот самец Сережа оказался менее активным. Сурок сначала вышел из вольера, потом вернулся обратно и только спустя некоторое время присоединился к Наташе. Работники зоопарка считают, что поведение Сережи говорит о том, что весна будет ранней, однако будет морозной.

«Итог дня: весна будет ранней! Но, по мнению наших экспертов, с характером: сначала Наташины солнечные дни, потом Сережины „возвращения зимы на бис“ и так до полной победы тепла!» — заключили сотрудники экзотариума.

