В Красноярском крае в результате ДТП погибли шесть человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Авария произошла на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь».

В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять детей и один взрослый. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что авария произошла на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Пассажирская «Газель» столкнулась с грузовым автомобилем. По информации МВД Красноярского края, водитель грузовика двигался со стороны Канска в сторону Красноярска, буксируя модульный дом, в этот момент произошло отсоединение прицепа, который выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью», которой управлял 52-летний водитель.

Предварительно, в результате ДТП погибли шесть человек, пятеро из них дети. Также известно о двух пострадавших.

На месте происшествия работают полиция и сотрудники оперативных служб. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вахтовый автобус, в котором находились 26 сотрудников предприятия «Камчатское золото», перевернулся и упал в реку на 102-м километре трассы Мильково-Ага. Вахтовка опрокинулась во время движения по мосту. По предварительным данным, в результате ДТП десять человек получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы в Мильковскую районную больницу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.