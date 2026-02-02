В Волгограде возложили цветы на Мамаевом кургане в честь победы под Сталинградом

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В церемонии приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров, ветераны, представители власти, правоохранители, а также волонтеры общественных организаций.

В Волгограде на Мамаевом кургане прошла церемония возложения цветов в честь 83-й годовщины победы в Сталинградской битве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В церемонии приняли участие губернатор региона Андрей Бочаров, ветераны, представители власти, правоохранители, а также волонтеры общественных организаций. Глава области возложил цветы к стелам городов-героев и памятным тумбам с названиями населенных пунктов, удостоенных звания «Рубеж Сталинградской доблести».

Также участники мероприятия посетили Вечный огонь, могилы Маршала Советского Союза Василия Чуйкова, Неизвестного солдата и малую братскую могилу. В честь советских бойцов, павших в битве за Сталинград, из артиллерийских пушек ЗИС-2 произвели выстрелы.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков назвал 2 февраля днем, в котором заключается сила воли России.

«2 февраля — это есть заключение силы воли нашей великой России и нашей славной армии. <…> Мы впереди, мы герои!» — отметил ветеран.

Герой России, офицер сухопутных войск Дмитрий Воробьев подчеркнул, что окончание Сталинградской битвы является великим днем для страны, который обозначил коренной перелом в войне. По словам Воробьева, в этот день люди отдают дань памяти предкам и ощущают подвиг тех людей, которые положили свои жизни ради светлого будущего.

«Ничего, кроме трепета и гордости, ты не испытываешь», — отметил военнослужащий.

В понедельник, 2 февраля, отмечается годовщина одного из важнейших событий Великой Отечественной войны. 2 февраля — День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, одной из самых кровопролитных в истории человечества. Это сражение, длившееся двести дней, изменило историю и в корне переломило ход всей Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Волгограде временно сменили дорожные знаки к годовщине Сталинградской битвы. В городе к знаменательной дате поставили указатели «Сталинград» на основных въездах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.