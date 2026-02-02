Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге задержан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина приехал в Северную столицу из южных регионов.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что 30 января мальчик отправился на прогулку к горке на улице Колобановской в Горелово примерно в 14:00, после чего направился в гипермаркет на Таллинском шоссе. В последний раз 9-летнего мальчика видели недалеко от гипермаркета, когда он разговаривал с незнакомцем. Мужчина посадил его в машину белого цвета и увез в неизвестном направлении. Записи с камер видеонаблюдения опубликовал 5-tv.ru.

По информации правоохранительных органов, неизвестный мог похитить мальчика и убить. О подозреваемом известно, что он приехал в Петербург из южных регионов, занимается строительством и живет в достатке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поиски девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге осуществляются в закрытом формате по распоряжению координатора и по согласованию с правоохранительными органами. К поискам ребенка привлекаются только опытные поисковики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.