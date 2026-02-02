Король вампиров: Карл III оказался потомком графа Дракулы

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Монарх обожает свою историческую Родину — Трансильванию.

Король Великобритании Карл III является прямым потомком знаменитого Влада Цепеша, известного как исторический прототип графа Дракулы. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылке на исследование королевских биографов Роберта Хардмана и Кейт Уильямс.

Генеалогическая связь прослеживается через прабабушку нынешнего монарха — королеву Марию, супругу Георга V. Мария Текская происходила из знатного немецкого рода.

Однако ее бабушка, графиня Клодина Редей де Киш-Реде, принадлежала к трансильванской аристократии. Именно ее родословная уходит корнями к двум сыновьям Влада Цепеша — Владу IV и принцу Михне. Таким образом, Карл III является праправнуком «того самого» Дракулы в 16-м колене.

Сам монарх не только осведомлен о своем необычном наследии, но и открыто иронизирует на эту тему.

«У меня есть доля в Трансильвании», — заметил король в шутку в документальном фильме BBC.

Интерес Карла III к Румынии проявился еще в 1998 году, когда он впервые посетил этот регион после падения режима Чаушеску. Пораженный красотой саксонских церквей и Карпатских гор, тогда еще принц Уэльский стал покровителем благотворительной организации по их сохранению. Позже он даже приобрел фермерский дом в деревне Валя-Заланулуй, чтобы поддерживать местный экологический туризм и сохранять уникальный ландшафт.

Биографы напоминают, что Влад Цепеш, правивший Валахией в XV веке, прославился невероятной жестокостью в борьбе с врагами христианской Европы. Его прозвище «Колосажатель» появилось из-за привычки казнить тысячи пленных, выставляя их на кольях у своих крепостей.

Несмотря на кровавую репутацию предка, Карл III подчеркивает свою глубокую привязанность к Трансильвании, которая, по его словам, сохраняет ощущение первозданной природы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.