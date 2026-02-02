Трое богатых наследников похитили 26 детей и закопали их заживо

Фото: 5-tv.ru

Летний день, школьная ярмарка и обычная поездка домой обернулись одним из самых жутких похищений в истории США.

В июле 1976 года 26 детей в возрасте от пяти до 14 лет возвращались домой после ярмарки в городе Чоучилла, штат Калифорния. Поездка была приурочена к окончанию летней школьной программы и начиналась как праздничный день. О том, каким кошмаром она обернулась, рассказывает People.

По дороге автобус был вынужден притормозить из-за фургона, перегородившего путь. В этот момент к водителю, 55-летнему Эду Рэю, подошел вооруженный мужчина, а двое его сообщников приказали детям покинуть автобус и пересесть в два фургона с затемненными окнами. Школьный автобус оставили в канаве и замаскировали бамбуком и кустарником, чтобы избежать обнаружения.

Детей и водителя возили по дорогам около 11 часов, прежде чем доставить в отдаленный карьер примерно в 160 километрах от места похищения.

Погребение заживо

На месте похитители заставили всех спуститься по шахте в грузовой прицеп, который затем был закопан. Людей оставили под землей — в замкнутом пространстве, лишенном света и воздуха. Началась масштабная поисково-спасательная операция: полиция обнаружила брошенный школьный автобус, но детей в нем не было, что вызвало панику среди родителей.

Тем временем под землей дети и водитель начали планировать побег. Похитители оставили внутри матрасы, и из них соорудили импровизированную лестницу. Один из мальчиков сумел открыть люк в крыше прицепа, после чего начались часы изнурительной работы — дети и взрослый руками разгребали землю и мусор.

Через 16 часов заточения двое детей и Эд Рэй выбрались наружу, добрались до охранника карьера и вызвали помощь. Вскоре всех детей удалось спасти живыми.

Кто стоял за преступлением

Расследование быстро вывело полицию на троих молодых мужчин: 24-летнего Фредерика Ньюхолла Вудса IV и 22-летних братьев Джеймса и Ричарда Шенфельдов. Вудс был сыном владельца карьера, а братья Шенфельды происходили из обеспеченной семьи — их отец был состоятельным врачом.

Следствие установило, что похищение было тщательно спланировано ради выкупа в размере пяти миллионов долларов. Несмотря на богатство и комфортную жизнь, мужчины рассчитывали получить еще больше денег, угрожая жизням детей. После захоронения они собирались связаться с семьями, но новость о пропаже школьников парализовала телефонные линии и сделала контакт невозможным. Позже похитители признавались, что даже легли спать, не подозревая, что дети сумеют выбраться.

Суды, освобождение и гнев выживших

Все трое были задержаны в течение нескольких недель. В доме семьи Вудса нашли оружие, использованное при похищении, и черновик письма с требованием выкупа. Мужчины заключили сделку со следствием, признав вину по пунктам похищения. Их приговорили к пожизненному заключению, однако позже срок был сокращен до восьми лет с возможностью условно-досрочного освобождения.

Ричард Шенфельд вышел на свободу в 2012 году, Джеймс — в 2015-м, а Вудс был освобожден в 2022 году. Эти решения вызвали резкую реакцию выживших. Одна из бывших заложниц, Линда Каррехо-Лабендейра, заявляла, что жертвы годами пытались повлиять на решения комиссии по условно-досрочному освобождению, но их голоса были проигнорированы.

В 2016 году 25 выживших детей подали гражданский иск и добились финансовой компенсации, выплаченной из трастового фонда семьи Вудса. Сумма не раскрывалась.

