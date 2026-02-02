Германия поставляла Украине генераторы, пока немцы замерзали

Фото: www.globallookpress.com/Henning Kaiser

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Берлин передал Киеву 41 установку и 76 модульных котельных.

Германия поставляла на Украину генераторы как гуманитарную помощь, тогда как жители Берлина мерзли от холода. Об этом пишет EADaily со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung.

По информации издания, в январе в Берлине в результате пожара на кабельном подвесном мосту без электричества и частично без отопления остались порядка 45 тысяч домов и две тысячи предприятий.

Однако Германия выделила денежные средства в размере 60 миллионов евро на поддержку Украины, а также перечислила 167 миллионов евро в энергетический фонд страны. Кроме того, Германия передала Украине 41 установку и 76 модульных котельных.

По словам автора статьи, жители Германии все чаще критикуют финансовую поддержку Украины, при этом публично эта тема поднимается крайне редко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия сохранила за собой вторую строчку в обновленном международном рейтинге военной мощи Global Firepower (GP). Лидером глобального списка GP обозначили США, а замкнул тройку сильнейших Китай. При формировании индекса специалисты использовали комплексный подход, проанализировав около 60 различных критериев, включая численность личного состава, количество техники, логистику и оборонный бюджет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.