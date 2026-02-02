Британия ждет? Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к возвращению

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл планируют полноценное возвращение в Великобританию в 2026 году. Это происходит на фоне серьезных изменений в вопросах их безопасности и юридического статуса. Об этом сообщает Radar Online.

После нескольких лет фактического изгнания и проживания в Калифорнии, пара начала обсуждать возможность возобновления своего присутствия на Родине принца. Ключевым фактором стал прогресс в споре Гарри с Исполнительным комитетом по защите монархии и общественных деятелей.

Если государственное финансирование охраны будет восстановлено, герцогу Сассекскому больше не придется уведомлять Скотленд-Ярд о своих визитах за месяц. Это значительно упростит жизнь его семье.

«Гарри никогда особо не скрывал того факта, что он хочет возместить ущерб, нанесенный его отношениям с отцом и, со временем, с семьей в целом. Он сам открыто говорил об этом, и среди тех, кто близок к ситуации, есть вера в то, что король также хочет какой-то формы примирения», — сообщил инсайдер.

При этом возвращение к статусу работающих членов королевской фамилии не рассматривается. Гарри доволен своей нынешней жизнью. Однако он хочет иметь возможность свободного доступа к Британии, чтобы его дети, Арчи и Лилибет, могли видеться со своим дедушкой и кузенами.

Важным этапом на пути к восстановлению связей станут «Игры непобежденных», которые пройдут в Бирмингеме в 2027 году. Ожидается, что принц приедет в Великобританию уже этим летом для подготовки к мероприятию, и Меган Маркл может составить ему компанию. Для Гарри решение вопроса безопасности имеет принципиальное значение, так как Британия остается для него домом. Наличие круглосуточной защиты снимет с него огромное эмоциональное бремя и позволит сосредоточиться на восстановлении семейных уз, а не на постоянной тревоге за безопасность близких.

