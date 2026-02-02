Много нюансов: в каких случаях выплачивается налог с продажи недвижимости

Риелтор Юсова: после пяти лет в собственности налога за продажу квартиры нет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

При покупке же следует помнить про то, что часть средств можно будет вернуть.

Налог после продажи недвижимости не выплачивается, если она была в вашей собственности больше пяти лет. Об этом 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова на премьере спектакля «Проделки мышиного короля» в Театре марионеток.

По словам эксперта, выплаты в казну государства после продажи недвижимости производятся в тех случаях, когда не истек минимальный срок владения собственности. В большинстве случаев это пять лет. Но есть и исключения, когда налогом данный доход не облагается после трех лет владения.

«Три года у нас идет от дарения, наследства и приватизации. Дарение от близкого родственника. Еще три года, когда единственное жилье», — отметила специалист.

Необходимо также учитывать, являетесь ли вы резидентом, то есть физическим или юридическим лицом, постоянно проживающим или зарегистрированном на территории России. Нерезиденты, а с 2026 года и лица, признанные иноагентами, платят налог с продажи, но начисляется он по повышенной ставке в 30%, вместо 13%-15% для резидентов.

А вот при покупке недвижимости нужно помнить про то, что часть средств можно будет вернуть, уточнила Юсова.

«Есть такое понятие, как покупной вычет. Это 260 тысяч рублей с двух миллионов. Его может вернуть любой гражданин Российской Федерации при покупке недвижимости. То есть вы, например, покупаете квартиру за четыре миллиона, и с двух миллионов вы можете вернуть 260 тысяч рублей. Либо, если вы покупаете квартиру в ипотеку, то с трех миллионов выплаченных процентов вы можете вернуть 390 тысяч рублей», — отметила риелтор.

Напомнила эксперт и о самой часто совершаемой многими людьми ошибке, так называемом взаимозачете, когда люди сперва продали недвижимость и взамен покупают другую, не выплачивая налог, так как уверены, что в такой ситуации он не начисляется. Это ошибочные суждения.

«Налог всегда возникает. Просто нужно его правильно посчитать и, возможно, даже уменьшить налоговую базу за счет как раз покупного вычета, если его не использовали», — уточнила специалист.

