Минус 25 и лед на Балтике: Россию накрыла волна экстремальных холодов

Синоптики предупреждают — потепления в ближайшее время ждать не стоит.

Центральную часть страны сковали аномальные холода. В Москве и области температура упала до минус 25 градусов. Это на десять градусов ниже нормы.

По прогнозам, экстремальные морозы продержатся еще как минимум неделю. Они пришли и в самую западную часть страны — такие редкие кадры сняли жители Калининграда. Там до минус 15 и даже до минус 25 градусов ночами, и впервые за много лет Балтийское море покрылось льдом. Замерзла даже паромная переправа.

Потепления не скоро ждать в Петербурге и области, говорят синоптики. Это подтвердил сегодня и главный предсказатель весны — сурок Филимон. Он впервые за десять лет проспал свой праздник. Считается, что зима теперь продлится как минимум пять-шесть недель.

Ранее, писал 5-tv.ru, сурки Сережа и Наташа предсказали раннюю, но морозную весну. Ежегодно 2 февраля в США и Канаде традиционно отмечается День Сурка. По легенде, в этот день нужно внимательно следить за зверьком, который вылезает из своей норы, чтобы узнать, когда придет весна. Если сурок увидит свою тень, то зима продлится еще шесть недель, а если не увидит, то весна будет ранней.

