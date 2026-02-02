Агрессивный приспособленец: психолог Степанова предрекла Бородиной скорый развод

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Телеведущая влюбилась в Николая Сердюкова, потому что он похож на турецкого хана.

Брак телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова обречен на скорое завершение. Об этом сообщила известный психолог Вероника Степанова в видео на своем YouTube-канале.

По мнению специалиста, в этой паре наблюдается явный дисбаланс, так как Николай является «приспособленцем». Он полностью зависит от своей более успешной и состоятельной спутницы.

Степанова подчеркнула, что Сердюков выработал многочисленные защитные механизмы, чтобы выживать в агрессивной медийной среде. Хотя он может казаться интересным собеседником, в нем скрыта сильная внутренняя ершистость.

«Безусловно, он может быть очень хорошим таким другом, с ним действительно, я думаю, можно очень много разговаривать. Он такой мальчик неглупый, интересный. Он может быть очень живым, любимым, отзывчивым, теплым, добрым, внимательным. Но вместе с тем в нем присутствует та самая сложность, ершистость. Реагирует на агрессивную среду мгновенно и не по-доброму», — поделилась эксперт.

Анализируя поведение Ксении Бородиной, Степанова указала на ее жесткость и стремление полностью контролировать партнера. Психолог считает, что теледива буквально «пожирает» своего избранника. Она не дает ему возможности высказаться и постоянно обрывает его на полуслове.

Степанова также провела параллель с прошлыми отношениями звезды. Она напомнила, что со своим вторым супругом, Курбаном Омаровым, Ксения вела себя похожим образом. Эксперт полагает, что Бородина неосознанно выбирает мужчин, которых ей приходится «тащить на себе», выполняя в семье роль и женщины, и мужчины одновременно.

При этом внешняя привлекательность Сердюкова, по мнению психолога, напоминает Ксении героев ее любимых турецких сериалов. Это и стало причиной первоначального влечения.

«Она фанат турецких сериалов, ездит на встречи с этими артистами. Он ей, вероятно, напоминает турецкого какого-то хана. И она, особенно вот эта его борода, она у него не козлиная все-таки», — поделилась психолог.

Несмотря на критику личных качеств ведущей, Степанова похвалила ее за трудолюбие и умение оставаться востребованной даже в самые тяжелые периоды жизни.

Однако позитивный прогноз на будущее отношений специалист давать отказалась. Психолог уверена, что в условиях постоянных соблазнов и медийной нестабильности пара не сможет долго удерживать союз.

Степанова считает, что со временем Бородиной может надоесть обеспечивать партнера, и она захочет найти кого-то нового. А Сердюков просто не выдержит постоянного давления со стороны властной супруги. На текущий момент этот союз выгоден обоим, но отсутствие глубокого фундамента и схожесть негативных черт характера неизбежно приведут к расставанию.

Ксения Бородина, известная телеведущая «Дома-2», была официально замужем трижды. Первый брак с бизнесменом Юрием Будаговым распался из-за скандалов с изменами. Второй — с бизнесменом Курбаном Омаровым — завершился громким разводом после разоблачения его неверности.

С Николаем Сердюковым телеведущая узаконила отношения летом 2025 года.

