Три человека погибли при крушении учебного самолета в Орске

В городе Орске произошла авиакатастрофа с участием учебного легкомоторного самолета Diamond. Как сообщил источник 5-tv.ru, в результате происшествия погибли три человека — инструктор Василий Ниваев 1989 года рождения, курсант Тимофей Курдупов 2005 года рождения и курсант Дмитрий Седов 2004 года рождения.

Воздушное судно потерпело крушение в районе поселка Джанаталап. В МЧС России уточнили, что после прибытия спасательных подразделений признаков возгорания обнаружено не было.

Ранее, в начале января, в Пермском крае разбился вертолет. Инцидент произошел на территории базы отдыха «Ашатли-парк», расположенной в Бардымском муниципальном округе. Жертвами катастрофы стали два человека.

Полет вертолета выполнялся без соответствующего разрешения. Позднее стало известно, что среди погибших оказался бывший депутат и владелец транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ, предварительно причиной крушения в Пермском крае рассматриваются техническая неисправность воздушного судна, а также ошибка пилотирования

