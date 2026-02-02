Мед меду рознь: какую пользу для здоровья приносят разные виды этой сладости

Фото: 5-tv.ru

С этим продуктом нужно быть особенно осторожным больным сахарным диабетом любого типа.

Падаевый мед содержит больше всего минералов, что помогает применять его при анемии. Об этом изданию Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

Падаевый мед пчелы создают не из нектара, как в большинстве случаев, а из сладких выделений растений и насекомых. Это придает ему больше вязкости и темный оттенок, а также значительно выделят по составу.

«Главное его отличие — повышенное содержание минеральных веществ (калий, кальций, магний, железо), что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы, костей и при анемии. Ему также присущи антиоксидантные свойства, он применяется при нервных расстройствах и для восстановления сил», — пояснила эксперт.

В большинство видов меда состоят из 13-20% воды, до 80% углеводов, при этом до 40% из них — это легкоусвояемая фруктоза. И лишь 1% приходится на минералы. Также в этом продукте можно найти следы ферментов и витаминов.

Из-за такого состава мед стоит употреблять с особой осторожностью людям с любым типом сахарного диабета.

Цветки липы применяют как противовоспалительное, антибактериальное и жаропонижающее средство. Эти же свойства сохранились и в меде, созданном из этих цветков. Кроме того, данное лакомство улучшает работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Но является сильным аллергеном, предупредила Никитина.

Гречишный мед богат антиоксидантами: кверцетином, кемпферолом и флавоноидами. Еще в нем есть железо, марганец и медь. Но чтобы добиться ощутимого повышения уровня железа, необходимо съесть силком много данного продукта, пояснила специалист.

Мед из акации положительно сказывается на дыхательных путях и обладает успокаивающим эффектом. Донниковый мед содержит кумарины, благодаря чему способен укреплять иммунитет, расширять сосуды, снижать воспаление, уменьшать боль и улучшать работу ЖКТ. Кроме того, его часто применяют в косметологии.

Акараевый или акураевый мед, создающийся в Средней Азии и в Казахстане, является достаточно редким. Он обладает необычным вкусом с легкой кислинкой и долгим послевкусием. Однако велика вероятность наткнуться на подделку, подчеркнула нутрициолог.

