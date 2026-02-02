Революция в воспитании: как Кейт Миддлтон и Уильям меняют жизнь наследников

Фото: www.globallookpress.com/Picture by i-Images/Pool

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Британская королевская чета внедряет современные методы обучения для своих детей, отказываясь от многовековых традиций.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон намерены нарушить многолетние традиции монархии. Они выбрали для своих детей совместное обучение, ориентированное на сохранение нормальной семейной атмосферы. Об этом сообщает издание Radar Online.

По данным источников, такой подход призван минимизировать изолированность, с которой обычно сталкиваются представители правящей династии.

На данный момент принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи посещают школу Ламбрук в Беркшире. Их родители стремятся к тому, чтобы будущий король учился вместе с младшими братом и сестрой. Они подчеркивают важность эмоционального развития и семейного единства.

Королевские эксперты отмечают, что Уильям твердо решил модернизировать процесс воспитания. Он хочет отойти от старой модели, где наследников престола отделяли от сверстников и семьи ради специализированного обучения в однополых школах.

«Это решение знаменует собой сознательный отказ от прежнего мышления. Уильям и Кейт хотят отсрочить момент, когда Джордж начнет восприниматься исключительно через призму своей будущей роли, позволяя ему сначала вырасти ребенком, а не институтом в ожидании», — подчеркнул источник.

Инсайдеры добавляют, что пара осознает предопределенность судьбы Джорджа. Кейт и Уильям стараются дать ему как можно больше свободы перед тем, как на него ляжет груз ответственности.

В планах семьи — оставаться в своем доме в районе Виндзора даже в случае восхождения Уильяма на престол. Также они хотят повременить с официальным присвоением Джорджу титула принца Уэльского до окончания школы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.