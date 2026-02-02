«Русские девушки» и ЗППП: Билл Гейтс отверг заявления из писем Джеффри Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Представитель миллиардера заявил, что содержащиеся в документах обвинения полностью вымышлены.

В новых документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна появились черновики писем с резкими утверждениями в адрес сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Представитель миллиардера заявил, что содержащиеся в них обвинения полностью вымышлены и отражают лишь личные мотивы самого Эпштейна. Об этом пишет People.

Что содержится в опубликованных материалах

Министерство юстиции США обнародовало более трех миллионов документов, связанных с уголовными расследованиями в отношении Джеффри Эпштейна. Среди них оказались черновики писем, которые, по всей видимости, Эпштейн писал самому себе или готовил для передачи третьим лицам.

В этих текстах содержится информация о том, что Билл Гейтс якобы заразился инфекцией, передающейся половым путем, от «русских девушек», а также планировал скрыть это от своей тогдашней супруги Мелинды Френч Гейтс. В одном из писем от июля 2013 года Эпштейн утверждает, что Гейтс получал антибиотики и просил удалить переписку на эту тему.

Документы не содержат доказательств того, что изложенные в них обвинения соответствуют действительности, и не подтверждают, что письма были отправлены адресатам.

Реакция Билла Гейтса

Представитель Гейтса в комментарии журналу People заявил, что изложенные в письмах утверждения являются «абсолютно абсурдными и полностью ложными». По его словам, опубликованные материалы лишь демонстрируют разочарование Эпштейна из-за отсутствия у него устойчивых отношений с Гейтсом и готовность использовать клевету как способ давления или манипуляции.

Ранее Гейтс уже признавал, что контакты с Эпштейном были ошибкой. В интервью The Wall Street Journal в январе 2025 года он называл свое общение с финансистом «глупым решением», подчеркнув, что рассчитывал на обсуждение благотворительных инициатив, но в итоге глубоко об этом пожалел.

Кому могли предназначаться письма

Черновики писем, вероятно, готовились для Бориса Николича, бывшего научного советника Фонда Билла и Мелинды Гейтс. При этом в самих документах нет указаний на то, что Николич знал о содержании писем или имел отношение к выдвинутым в них обвинениям. Николич покинул пост советника фонда в 2014 году. Ранее его представители заявляли, что он не имел деловых отношений с Эпштейном.

Публикация этих документов последовала за предыдущими публикациями Министерства юстиции, в которых также появлялись фотографии Эпштейна с рядом публичных фигур. Сам Гейтс ранее подчеркивал, что считает любые связи с Эпштейном серьезной ошибкой, а Мелинда Френч Гейтс позже публично заявляла, что контакты ее бывшего мужа с финансистом сыграли роль в кризисе их брака.

