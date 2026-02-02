Она была уже мертва: в США женщина выдавала себя за 11-летнюю девочку перед соцслужбами

Фото: 5-tv.ru

Продолжается расследование гибели ребенка, чье тело нашли в контейнере спустя месяцы после смерти.

Джеклин Гуле — 22-летняя американка — дала показания в суде, заявив, что в январе 2025 года выдавала себя за 11-летнюю Жаклин «Мими» Торрес-Гарсиа во время видеозвонка с Департаментом по делам детей и семей Коннектикута. Об этом пишет People.

По словам Гуле, с такой просьбой к ней обратилась мать девочки — Карла Гарсия. Женщина утверждала, что не знала о смерти ребенка и была уверена, что девочка находится у тети в другом штате. Гуле пояснила, что ей сказали: дети Гарсии могут быть изъяты органами опеки, и звонок нужен для того, чтобы этого избежать.

Перед звонком Гарсия пришла в квартиру Гуле в Хартфорде и записала на бумаге имена и возраст других детей, чтобы ответы выглядели убедительно. Во время звонка в квартире также находились сама Гарсия и тетя ребенка.

Социальный работник DCF задавал вопросы, в том числе интересовался, скучает ли «девочка» по братьям и сестрам. Гуле, изображая Мими, отвечала, что регулярно общается с ними по телефону и через видеосвязь, рассказывала о друзьях и школьных оценках. По ее словам, после этого дополнительных вопросов не последовало.

Социальные службы ранее настаивали на личной встрече с ребенком после получения жалобы, однако семья заявила, что девочка временно проживает в другом городе, и предложила видеозвонок как альтернативу.

Гуле заявила, что узнала о гибели Мими лишь спустя время. После этого она связалась с Гарсией, а та якобы сообщила, что ее партнер Джонатан Нанита убил девочку, и пригрозила расправой, если эта информация станет известна властям.

Останки Жаклин «Мими» Торрес-Гарсии были обнаружены в заброшенном здании в городе Нью-Бритейн. Полиция была вызвана после сообщения о подозрительном поведении. Во дворе здания находился крупный контейнер объемом около 40 галлонов, внутри которого были человеческие останки.

По данным полиции и судебных документов, тело ребенка находилось в пластиковом пакете, было завернуто в одеяло и помещено в корзину для белья. Следователи установили, что девочка умерла задолго до обнаружения, предположительно осенью 2024 года, когда семья проживала в Фармингтоне. При переезде в марте 2025 года останки были увезены вместе с семьей.

Судебно-медицинская экспертиза в ноябре признала причиной смерти смертельное насилие над ребенком. Девочку морили голодом, а затем убили. На момент смерти она весила около 12 килограммов. По данным следствия, она не получала пищи как минимум две недели и была связана пластиковыми стяжками.

Мими никогда официально не числилась пропавшей без вести. После обнаружения ее останков Карла Гарсия была арестована и обвинена по нескольким тяжким статьям, включая убийство при отягчающих обстоятельствах, сговор, жестокое обращение с ребенком и незаконное обращение с телом. Джонатану Наните также предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве и неправомерном сокрытии тела.

Тетя девочки, Джекелин Лианн Гарсия, обвиняется в участии в насилии над ребенком, однако обвинения в убийстве ей не предъявлены. Суду предстоит решить, достаточно ли собранных доказательств для продолжения дела в отношении Наниты.

