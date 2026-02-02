«Казались идеальной парой»: женщина отрезала возлюбленному пенис и зарезала его

Фото: www.globallookpress.com/Spain Ambulance

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соседи не замечали конфликтов — до момента, когда в квартиру пришла полиция.

В Испании расследуют шокирующее преступление: 55-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве ее партнера. Соседи утверждают, что пара выглядела благополучной и ничто не указывало на возможную трагедию. Об этом пишет People.

Инцидент произошел в районе Урибарри города Бильбао. Правоохранительные органы прибыли в квартиру после сообщения о возможном убийстве. Внутри было обнаружено тело 67-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Полиция сообщила, что находившаяся в квартире 55-летняя партнерша погибшего призналась в содеянном. Женщину задержали по подозрению в убийстве. По информации испанского издания El Diario Vasco, на теле мужчины были обнаружены множественные ножевые ранения, в том числе в область шеи. Издание также утверждает, что его гениталии были отрезаны.

Незадолго до инцидента соседи слышали крики, доносившиеся из квартиры пары. При этом свидетели отмечают, что никогда не замечали за подозреваемой признаков агрессии или серьезных конфликтов.

По словам одного из соседей, пара производила впечатление спокойной и благополучной. Другой знакомый семьи рассказал, что они часто вместе проводили время, общались и смеялись, а происходящее стало полной неожиданностью для окружающих. Многие подчеркивают, что отношения не выглядели токсичными и ничто не предвещало подобного исхода.

«Они казались идеальной парой», — сказал один из свидетелей.

Дочь подозреваемой обратилась к властям после того, как мать сообщила ей о случившемся. Официальный мотив преступления пока не раскрывается, однако местные СМИ не исключают, что конфликт мог быть связан с ревностью. Известно, что пара состояла в отношениях около пяти лет. Погибший владел местным баром. Представители полиции пока не предоставили дополнительных комментариев, расследование продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.