Имя актера Леонардо ДиКаприо обнаружено в «файлах Эпштейна»

Финансиста просили помочь актеру с поиском рекламных возможностей.

Имя актера Леонардо Ди Каприо упоминается в одном из миллионов документов, обнародованных в рамках расследования Министерства юстиции США по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Речь идет об электронном письме, направленном Эпштейну в июне 2009 года Питером Мандельсоном — бывшим британским послом в США и членом парламента Великобритании. Об этом пишет People.

В письме Мандельсон интересуется, может ли Эпштейн вспомнить зарубежные компании, которые могли бы быть заинтересованы в рекламном сотрудничестве с Ди Каприо. В тексте упоминаются рынки за пределами США, включая Азию и Россию, а также возможность контрактов с автомобильными брендами. Отдельно подчеркивается, что рассматриваются именно неамериканские рекламные предложения.

На момент отправки письма Мандельсон занимал высокие посты в правительстве Великобритании. Он входил в кабинет премьер-министра Гордона Брауна в качестве государственного секретаря по делам бизнеса, инноваций и навыков, а также президента Торгового совета.

Публикация файлов и позиция Ди Каприо

Письмо стало частью массива документов, опубликованных Министерством юстиции 30 января. В этот день ведомство обнародовало более трех миллионов материалов, связанных с уголовными расследованиями в отношении Эпштейна, арестованного в июле 2019 года по обвинениям в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. Финансист покончил с собой в тюрьме в августе того же года, не дождавшись суда.

Имя Ди Каприо уже ранее появлялось в материалах расследования, однако исключительно в числе «упоминаний» известных персон и без каких-либо обвинений. По данным The Guardian, в показаниях, опубликованных в 2024 году, одна из обвинительниц Эпштейна, Йоханна Сьоберг, заявляла, что он часто хвастался якобы существующими связями с голливудскими звездами.

Во время допроса Сьоберг отрицала какие-либо личные контакты с Ди Каприо, пояснив, что упоминания актера звучали со стороны Эпштейна во время его телефонных разговоров. Представитель Ди Каприо подтвердил The Guardian, что актер никогда не общался с Эпштейном.

Дальнейший резонанс

Отдельное внимание в опубликованных материалах вновь привлекла фигура Питера Мандельсона. В документах Министерства юстиции упоминаются три перевода по 25 тысяч долларов, якобы отправленные ему со счетов Эпштейна. В комментарии The Guardian Мандельсон заявил, что не помнит получения этих средств и не может подтвердить подлинность документов, добавив, что сожалеет о продолжении контактов с Эпштейном и приносит извинения пострадавшим.

По информации BBC, Мандельсон покинул пост британского посла в США в сентябре 2025 года именно из-за связей с Эпштейном. Публикация новых файлов вновь показала масштаб и сложность дела, которое продолжает вызывать общественный резонанс даже спустя годы после смерти финансиста.

