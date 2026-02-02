Прошло 20 лет, а филлер остался: МРТ разрушила миф косметологии

Daily Mail: филлер может остаться в лице даже спустя несколько десятилетий

Фото: 5-tv.ru

Результаты обследования заставили специалистов иначе взглянуть на «временные» инъекции.

В конце 2021 года женщина сделала МРТ лица — без ожиданий сенсации и особых опасений. Поводом стало желание узнать, что происходит с филлерами спустя годы после инъекций. Результатами своего эксперимента пациентка поделилась с Daily Mail.

В профессиональной среде давно обсуждалась версия, что такие препараты могут сохраняться гораздо дольше заявленных сроков, но до этого момента подобные разговоры оставались скорее теорией, чем доказанным фактом.

«Временный» эффект

Долгие годы «подопытная» использовала дермальные филлеры на основе гиалуроновой кислоты — понемногу, в разные зоны лица, строго без перегруза и в рамках рекомендаций специалистов. Индустрия всегда утверждала, что такие препараты полностью рассасываются в течение 6-18 месяцев.

Последняя масштабная процедура — так называемая «жидкая подтяжка лица» — была сделана пациенткой в 2018 году. После этого к инъекциям она не прибегала почти четыре года, поэтому ожидала, что от филлеров к моменту обследования не останется и следа.

Результаты удивили даже врачей

Когда радиолог Саймон Морли начал анализировать снимки, стало ясно, что результаты выходят за рамки привычных представлений. По его оценке, в тканях лица присутствовало не менее 35 миллилитров филлера. Это объем, который сложно представить визуально, особенно с учетом того, что внешне лицо не выглядело «переполненным» и не имело характерных признаков избыточных инъекций.

Реакция индустрии

После публикации истории в прессе началась бурная реакция. Часть специалистов сочла выводы невозможными, другие открыто сомневались в достоверности данных. На профессиональных конференциях снимки МРТ начали использовать как иллюстрацию возможных рисков, а само лицо рассматривали с настороженным вниманием, словно редкий клинический случай.

Почему растворять филлеры не стали

Несмотря на масштаб обсуждения, решение о растворении филлеров принято не было. Причина оказалась простой: препараты находились именно там, где были введены, не вызывали дискомфорта, не нарушали анатомию и продолжали выполнять свою функцию — поддерживать объем и форму лица. С медицинской точки зрения вмешательство не требовалось.

Решение вызвало еще больше споров

После первого МРТ было принято решение продолжить использование филлеров. Для лица, которое с возрастом теряет объем, именно этот метод по-прежнему считается самым эффективным нехирургическим способом коррекции. Аппаратные методики улучшают качество кожи, биостимуляторы запускают выработку коллагена, но восстановить утраченный объем способно только введение филлеров.

Спустя два года было проведено повторное МРТ. Результаты оказались еще более поразительными: визуализировалось около 60 миллилитров филлера. При этом фактически за этот период было введено значительно меньше. Возник закономерный вопрос — откуда взялся такой объем.

Почему МРТ «показывает больше»

Объяснение оказалось физиологическим. МРТ фиксирует воду, а гиалуроновая кислота обладает выраженным свойством притягивать и удерживать влагу. В тканях филлер выглядит объемнее, чем исходное количество препарата. По словам радиолога, визуализируемый объем может превышать введенный в два-три раза. Это не означает, что филлер увеличивается сам по себе — скорее, это указывает на то, что его поведение в живых тканях долгое время недооценивали.

А что с миграцией

Один из главных страхов, связанных с филлерами — их возможное смещение. Однако специалисты подчеркивают, что миграция, если и происходит, измеряется миллиметрами, а не сантиметрами. Повторное МРТ подтвердило: препарат находился именно в тех зонах, куда был введен.

Страхи вокруг филлеров

В последние годы вокруг инъекций сформировалась настоящая фобия. Многие опасения подпитываются социальными сетями, где филлерам приписывают почти мифические свойства. При этом врачи подчеркивают: осложнения возможны, но решения должны приниматься на основе фактов.

Насколько это безопасно

Филлеры действительно не лишены рисков, особенно при неправильном введении или работе непрофессионалов. Однако большинство серьезных осложнений связано именно с отсутствием медицинской квалификации у инъекторов, а не с самим препаратом.

Данные МРТ не доказывают, что филлеры опасны. Они показывают другое: эти препараты могут сохраняться в тканях значительно дольше, чем принято считать. Филлер — это не универсальное решение и не угроза сам по себе, а мощный инструмент, который требует опыта, умеренности и глубокого понимания анатомии. В руках профессионалов он способен работать годами — куда дольше, чем обещают рекламные буклеты.

