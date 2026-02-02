Время для учебы и добрых дел: как столичные студенты участвуют в добровольческом движении

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Молодые волонтеры стали незаменимыми помощниками при организации городских и международных событий.

В волонтерской деятельности Москвы активно участвуют более 530 тысяч студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 27 лет. Они заботятся о горожанах старшего поколения и людях с ограниченными возможностями здоровья, детях и многодетных семьях, помогают в организации международных и городских событий, спортивных мероприятий, участвуют в сохранении культурного наследия Москвы. А еще молодые люди собирают и лично отвозят гуманитарную помощь в новые и приграничные регионы. Волонтерство дает им возможность проявить себя, вдохновить новичков и внести свой вклад в развитие культуры добрых дел в столице. Благодаря этому студенческие годы наполняются яркими впечатлениями, незабываемыми встречами с единомышленниками и бесценным опытом самостоятельной жизни.

За активную добровольческую деятельность с 2022 года 63 студента вузов и колледжей получили почетную награду — знак отличия «Волонтер Москвы». Стать частью волонтерской команды столицы может каждый. Желающим необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

«Ресурсный центр “Мосволонтер” помогает развивать студенческое добровольческое движение в столице. В вузах и колледжах создано свыше 300 студенческих волонтерских центров. Здесь сверстники делятся идеями и опытом, организуют совместные проекты, раскрывают личный и профессиональный потенциал. Для многих молодых людей волонтерская деятельность становится жизненным ориентиром и помогает в выборе индивидуальной траектории развития», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

От организации городских мероприятий до гуманитарной помощи

Одно из самых популярных направлений добровольчества у студентов — событийное. Оно дает им возможность побывать на разных мероприятиях: городских, региональных, федеральных и международных. Ребята занимаются организацией и сопровождением различных акций, форумов, фестивалей и других встреч. Например, молодые добровольцы присоединились к помощи в организации проведения Международного муниципального форума стран БРИКС и Международной премии #Мывместе. Они встречали гостей, помогали с рассадкой в залах, предоставляли необходимую информацию и делали многое другое.

Волонтеры-студенты также приняли участие в акции «Вам, любимые!», организованной в честь 8 Марта. Они дарили жительницам Москвы цветы в парках, на улицах, около станций метро, в образовательных учреждениях и общественных организациях.

А еще в прошлом году московские студенты вузов и колледжей стали неотъемлемой частью Международного волонтерского корпуса 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Ребята активно участвовали в мероприятиях по сохранению исторической памяти страны. Они помогали в проведении акций «Спасибо герою», «Георгиевская лента», «Улицы героев» и других.

Другое популярное направление у студентов-волонтеров — добровольчество в сфере культуры. Его участников привлекают к организации фестивалей, экскурсий, выставок. Они также проводят работу в музеях и фондах, например расшифровывают аудиоматериалы, собирают и изучают архивные документы, и делают многое другое. Активисты этого направления вносят свою важную лепту в сохранение культурного наследия Москвы.

Кроме того, столичные студенты активно участвуют в спортивном волонтерстве. Для них это возможность подготовить площадки к состязаниям и побывать за кулисами крупных соревнований. А те, кто присоединился к другому востребованному направлению добровольчества — охране здоровья, оказывают помощь в организации донорских акций и просветительских мероприятий.

Еще одна важная сфера студенческой помощи — социальное и инклюзивное волонтерство. Участники заботятся о пожилых горожанах, людях с инвалидностью, детях и многодетных семьях. Они выезжают в социальные и медицинские учреждения, помогают собирать предметы первой необходимости. Такая деятельность формирует у молодых москвичей сострадание, бескорыстность и отзывчивость.

Помимо этого, столичные студенты собирают и доставляют гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов в рамках проекта «Москва помогает». Они приносят в павильоны «Фабрика подарков» все необходимое для детей, проживающих в новых регионах, участников специальной военной операции, жителей приграничных регионов в рамках акции «Свет добра», а также бездомных животных.

В 2025 году в отправке гуманитарной помощи участвовали студенты таких вузов, как Московский авиационный институт (МАИ), Московский государственный лингвистический университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Российский биотехнологический университет и другие.