«Максимум полтора года»: Таша Белая прокомментировала расставание Лепса и Кибы

Певица Таша Белая не верила, что Григорий Лепс женится на Авроре Кибе

Не так давно 19-летняя блогер объявила о разрыве с музыкантом.

Отношения 63-летнего народного артиста России Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы были обречены с самого начала. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась певица Таша Белая на премьере фильма «Первая».

Артистка не скрывает: она скептически относится к союзам, где один партнер значительно старше другого. По ее словам, рано или поздно такая пара все равно распадется. Причин для этого множество, но основная — разные интересы.

При этом Таша Белая признает, что изначально между людьми, безусловно, могут возникнуть искренние чувства. Тем не менее долго они не продлятся.

«Девочка хочет изучать что-то новое <…>» А ей разве интересно, предположим, слушать разговоры своего мужа о том, что было в 1990-х в сигарном клубе», — сказала Белая, рассуждая о том, почему Киба и Лепс расстались.

Певица добавила, что перед тем, как идти с кем-то в ЗАГС, надо очень хорошо узнать человека.

«Когда я это вижу (речь про пары, где один партнер сильно старше другого. — Прим.ред.). Я сразу понимаю брак долго не продлится. Даже этому союзу (Киба и Лепс. — Прим.ред.) я давала максимум полтора года», — заключила артистка.

