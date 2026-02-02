Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Помимо наград, церемония отличилась громкими политическими высказываниями, модными провокациями и запоминающимися выступлениями… В трусах.

Первого февраля в спортивном комплексе Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе прошла 68-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Южноафриканский комик Тревор Ноа в шестой раз подряд станл ее ведущим, зато впервые за десятилетие она прошла без противостояния между Тейлор Свифт, Бейонсе или Адель. На сцене блистали новые лица индустрии, но некоторые «старички» вроде Кендрика Ламара все же ушли, так сказать, с полными карманами золота.

Церемонию открыли исполнители Бруно Марс в дуэте с Розанной Пак, более известной как Rose с хитом Apt. Тревор Ноа представил зрителям гостей «Грэмми-2026» — Билли Айлиш, Джастина и Хейли Бибер, Bad Bunny (Настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио. — Прим. ред.), Джона Ледженда и многих других. На сцену вышла Сабрина Карпентер с песней Manchild, а после нее показали себя номинанты в категории «Лучший новый исполнитель».

Модные эксперты с интересом изучали наряды знаменитостей, в этом году многие из них сделали ставку на черный цвет, но далеко не все при этом предпочли классические образы, как, например, Пэрис Хилтон. Блондинка появилась в сияющем платье в пол с открытыми плечами, бархатных перчатках и жемчуге, с голливудской укладкой. В черном появились молодые супруги Биберы, платье из перьев цвета вороного крыла с длинным шлейфом выбрала Леди Гага (Lady Gaga).

«Лучший вокальный альбом» — Mayhem, Lady Gaga

текст. Reuters / DANIEL COLE

Она как ветеран премии, только что вернувшийся из мирового турне, чувствовала себя как дома. На красную дорожку звезда не спешила — вместо позирования фотографам предпочла побольше времени уделить общению с фанатами. Артистка сменила несколько экстравагантных нарядов, выступила в архивном костюме McQueen с рок-версией своего хита Abracadabra, а вернулась, чтобы получить статуэтку в номинации «Лучший вокальный альбом» — за Mayhem.

«Я занимаюсь музыкой с детства, и каждый раз, когда я здесь, мне все еще хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон», — сказала певица и поблагодарила своего партнера Майкла Полански, который убедил ее вернуться к поп-музыке.

Исполнительница также выразила признательность своим коллегам, членам команды, а еще дала совет женщинам, которым приходится пробивать себе путь в мире мужчин и сурового шоу-бизнеса. Она призвала «всегда прислушиваться к себе, бороться за свои идеи, бороться за свои песни». И отметила, что верит в дисциплину, упорный труд и мастерство, которые всегда вознаграждаются.

Новый уровень «голых» нарядов на «Грэмми-2026»

Чаппелл Роан. Reuters / Mario Anzuoni

Скандальная спутница Канье Уэста, ныне скрывающегося за псевдонимом Ye Ye, Бьянка Цензори уступило свое место общественного провокатора молодой поп-звезде Чаппелл Роан. Вместо платья артистка обернула бедра прозрачным полотном, которое держалось на теле, «цепляясь» за колечки в сосках обнаженной груди. Она была буквально одета до пояса, настолько тонкой тканью, что не пришлось стараться, чтобы разглядеть все остальное. Плечи прикрывала накидка, но перед камерами певица ее сбросила. Это вам не костюмчик феи с прошлогодней премии!

Роковая Майли Сайрус на этот раз не стала сводить публику с ума голым телом. Билли Айлишь и вовсе не свойственно раздеваться, она появилась в некоем подобии костюмчика школьницы. Зато немецкая супермодель Хайди Клум народ позабавила, как она это любит. По красной дорожке она прошлась в платье-манекене из пластика. Ну, как прошлась. С трудом перебирала ногами, но двигалась и все равно выглядела роскошно.

Главной голой звездой стал Джастин Бибер. На красную дорожку он таки надел брюки и пиджак, но перед выходом на сцену разделся до трусов (или это были шорты?) и носков. В таком виде артист играл на гитаре и управлял луп-машиной, исполняя песню Yukon из своего нового альбома Swag, один-одинешенек.

Джастин Бибер. Reuters / DANIEL COLE

Добрая американская традиция — «Грэмми» как площадка для протеста

На этот раз политической темой вечера стало движение протестов ICE OUT, которое в переводе означает «Иммиграционная и таможенная служба США — вон». Его целью является отстранение сотрудников ICE после ряда инцидентов, связанных с рейдами по крупным городам Штатов. Активисты обвиняют федеральные службы в угрозе общественной безопасности и подрыве доверия к расследованиям.

Часть звезд, пришедших на церемонию, украсили свои дорогие наряды значками ICE OUT, выступив против жесткой миграционной политики американского президента Дональда Трампа. Это сделали Хейли и Джастин Биберы, Bad Bunny, Оливия Дин и многие другие, последние двое также сопроводили свои речи мощными лозунгами о равных правах для человека любого происхождения.

Билли Айлиш со значком ICE OUT. Reuters / Mario Anzuoni

Впрочем, на «Грэмми-2026» прозвучало немало как антииммиграционных, так и проиммиграционных настроений — от значков до фрагментов интервью на красной дорожке. Оливия Дин получила свою статуэтку от Чаппелл Роан как лучшая новая исполнительница и заявила, что она внучка иммигрантки — пример храбрости и человек, «которого нужно чествовать». Bad Bunny использовал свою речь, чтобы обратиться кризису, охватившему все уголки США

«Прежде чем я скажу спасибо Богу, я скажу — ICE вон! Мы не дикари, мы не животные, мы не инопланетяне, мы люди и мы американцы… Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь. Поэтому, пожалуйста, нам нужно быть другими. Если мы будем бороться, мы должны делать это с любовью», — сказал он под бурные аплодисменты.

Bad Bunny. Reuters / DANIEL COLE

Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми»

Исполнитель получил свой «Граммофон» за лучшее рэп-исполнение, рэп-песню и рэп-альбом (GNX). Таким образом общее количество статуэток у артиста увеличилось до 26 — это новый рекорд в истории премии. До него самым титулованным рэпером был Jay-Z, в 2025 году тот пополнил свою коллекцию 25-м «Граммофоном».

Кендрик Ламар. Reuters / DANIEL COLE

Ламар также стал лидером по числу номинаций в 2026 году — девять. В семи номинациях оценивалось творчество Леди Гаги, в шести — песни Сабрины Карпентер, Bad Bunny и Леона Томаса. Американские певицы и актрисы Ариана Гранде и Синтия Эриво стали лауреатами премии в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» за хит Defying Gravity из мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада». Для Гранде это уже вторая статуэтка. В 2021-м она выиграла «Граммофон» за хит Rain On Me, записанный совместно с Леди Гагой. Для Эриво эта победа тоже вторая с 2017-го, когда ее отметили как актрису мюзикла «Цвет пурпурный».

Ариана Гранде и Синтия Эриво. Evan Agostin /ТАСС

В номинации также участвовали Бруно Марс и Rose с треком APT и артисты, записавшие саундтрек для фэнтези-мюзикла Sony Pictures Animation «Кейпоп-охотницы на демонов» (K-pop Demon Hunters). Песня Golden из этой картины фильма была признана лучшей из написанных для визуальных медиа. Она принеся культуре K-pop первую в истории премию «Грэмми». В списке номинантов также числилась R& B-композиция от певицы SZA (Настоящее имя Солана Имани Роу. — Прим. ред.) и Кендрика Ламара.

Лола Янг приняла награду за лучшую сольную поп-композицию Messy, она обошла таких признанных звезд, как Леди Гага, Джастин Бибер и Сабрина Карпентер. Ее также номинировали сегодня на премию «Лучший новый исполнитель». Британская певица выглядела очень удивленной, прежде чем выйти на сцену, она прыгала вокруг своего стола, а потом выкрикнула, что не подготовила речь.

текст. Reuters / DANIEL COLE

Статуэтка досталась также кантри-исполнителю Джелли Роллу. Он тоже удивился, но высказался складно — о том, что благодарит Иисуса и кантри-радио, которые вдохновили его на путь от тюремного заключения и употребления наркотиков до звезды кантри-музыки. Иисус, добавил артист, не принадлежит ни одной политической партии или звукозаписывающей компании.

Джелли Ролл. Reuters / Mike Blake

«Грэмми» — это «Оскар» в мире музыки

Премию «Грэмми» (Grammy) ежегодно вручает американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS). Она присуждается по результатам голосования активных членов академии — артистов, музыкантов, продюсеров, студийных звукоинженеров и других экспертов. Это высшая награда музыкальной индустрии, как «Оскар» в кинематографе и «Эмми» в телевизионной сфере.

Первого февраля 2026 года в США отметили лучшие записи, композиции, а также исполнителей, проявивших себя в период с 31 августа 2024 года по 30 августа 2025-го. На этот раз в нескольких категориях были введены изменения, в том числе добавлены «Лучший традиционный кантри-альбом» и «Лучшая обложка альбома», одну переименовали и две объединили.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.