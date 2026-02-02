Лидер месяца по росту цен: почему в России подорожали огурцы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Стоимость одного килограмма может достигать тысячи рублей.

Огурец может стать новым деликатесом. Цены на этот овощ растут в геометрической прогрессии. Иногда за один килограмм можно отдать около тысячи рублей. Почему так происходит — разбиралась корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

Огурец — лидер месяца по росту цен: на треть выше относительно декабря. Вот и новый тренд экономии семейного бюджета — изменить рецепт овощного салата.

В продуктовом магазине за кило огурцов придется отдать не меньше пятисот рублей. За некоторые сорта — всю тысячу. Чтобы цены выглядели не так страшно, производители овощи фасуют по упаковкам: 300 рублей за несколько корнишонов.

Есть вот такой сорт огурца. Огурец Мева. Их продают поштучно вот в такой упаковке. И один огурец стоит 99 рублей и 99 копеек. И это со скидкой. Без скидки вообще все 130 рублей. Для сравнения. За эти же деньги можно купить килограмм апельсинов — 119 рублей. Или килограмм бананов из эквадора — 109 рублей.

В интернете дорогие огурцы уже стали популярными — их сранивают с чем-то экзотическим. Продавцы разводят руками. Огурец считается капризной культурой — особенно к погодным условиям. А сейчас — самый что ни на есть несезон.

«Зима, холода, снег недостаток освещения. Естественно, для того чтобы огурцы не просто росли, а хорошо плодоносили, нужно дополнительно освещение», — заявил садовод Андрей Туманов.

Чем больше света, тем быстрее растут огурцы. Зимой световой день короткий, и аграриям приходится включать мощные лампы — по 18-20 часов в день. Чтобы овощи не замерзли, увеличиваются расходы и на тепло. И чем ниже опускается температура воздуха — тем дороже выращивать урожай.

«В теплицах половина стоимости огурца — свет и тепло. Свет за прошлый год электричество выросла на 21%, тепло — на 20%, газ, который тоже поставляет тепловые ресурсы, вырос более чем на 20%», — заявил председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей СПб Сергей Федоров.

По такой логике картошка и капуста тоже могут стать деликатесами, в такие-то морозы. Цены на помидоры и перцы тоже кусаются, но растут не такими темпами. Хотя большинство сортов — привозные: из Турции, Айзербайджагна, Узбекистана.

«А привозных огурцов — грубо говоря, Азербайджан, Узбекистан, — сейчас нет физически. В данный момент у нас всего два-три вида огурца. Зайдите в сетевой магазин или на рынок и вы увидите три вида, и все наши, все местные из теплиц», — рассказал директор продуктового рынка на Выборгском шоссе Павел Краев.

Почти 90% огурцов на прилавках — наш отечественный продукт. Конкурировать не с кем — люди вынуждены покупать те, что есть.

«Мы выбираем не между дорогими и дешевыми огурцами, а между огурцами и их отсутствием. Если мы посмотрим на цены в прошлом январе — они подорожали незначительно. Они кажутся подорожавшими по сравнению с осенью», — рассказал экономист Дмитрий Прокофьев.

Ближе к весне огурцы станут дешевле. А их выбор — гораздо богаче.