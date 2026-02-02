Фото, видео: 5-tv.ru

Такие продукты не являются полуфабрикатами, а значит — обязательные требования к безопасности фактически отсутствуют.

«Роскачество» обнаружило кишечную палочку в растительных котлетах. Эксперты изучили продукцию девяти марок по 460 показателям безопасности, качества и маркировки.

В образцах нескольких брендов специалисты обнаружили микроорганизмы — бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень. Основная проблема, как отмечают в «Роскачестве», заключается в отсутствии ГОСТа на такие товары. Большинство растительных котлет не являются полуфабрикатами. А значит — обязательные требования к безопасности фактически отсутствуют.

