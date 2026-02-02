Фото, видео: www.globallookpress.com/Mathias Bergeld; 5-tv.ru

За пять дней до страта выяснилось, что важные спортивные объекты не готовы.

Спортивный скандал мирового масштаба сейчас разгорается в Италии. Там под угрозой срыва зимние Олимпийские игры. Всего за пять дней до начала оказалось, что несколько спортивных объектов просто не готовы. И это при том, что на подготовку к мировым соревнованиям у организаторов было семь лет и десятки миллионов евро! В какой момент что-то пошло не так — разобралась корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Меньше недели до церемонии открытия главного спортивного события года. На олимпийских объектах — идет чемпионат по промышленному альпинизму. В авральном режиме доделать, докрасить, достроить.

Что ни игры в странах ЕС, то вереница скандалов.

Во Франции два года назад — все возвели вовремя, но праздник спорта подпортила воды из Сены, которой отравились пловцы. И вот Италия. Центральный элемент транспортной системы города Кортина — подъемник на гору — до сих пор не сдан.

«Завершение строительства канатной дороги было запланировано наконец января. Но мы не можем полностью контролировать погоду в горах, хотя мы и стараемся успеть», — рассказал комиссар и глава Итальянского агентства по олимпийской инфраструктуре Фабио Сальдини.

На строительство было семь лет, но что-то пошло не так, причем, с самого начала. Приступили гораздо позднее графика. Сейчас, когда до церемонии открытия осталось меньше недели, призадумались, а можно ли вообще в этом районе строить?

«Строительство ведется на участке, который известен частыми оползнями. Нам говорят, что это было компенсировано инженерными решениями, но мы все прекрасно понимаем, что рано или поздно люди пострадают», — признала член городского совета Кортины Роберта де Занна.

Безопасность подъемника еще не проверяли, потому что проверять просто нечего, 50 кабин еще не установлены, а ведь там, на вершине, будут соревнования по керлингу, бобслею, санному спорту и скелетону.

«Нам говорили, что 95% объектов уже существуют, что они были построены для этапов Кубка мира по зимним видам спорта. Однако произошло прямо противоположное: оказалось, что 95% объектов пришлось строить заново», — сообщил эколог и специалист по управлению лесными ресурсами Сильверио Лачеделли.

Город уже принимал Олимпиаду однажды, в 1956 году. Тогда на соревнования впервые приехала сборная Советского союза. С тех пор инфраструктуру, конечно, обновляли, но делали это не в тех масштабах, которые необходимы современным Играм.

Результат — помимо подъемника — проблемы и с катком. В НХЛ пригрозили, что откажутся от участия в соревнованиях, если лед не будет на должном уровне. Приуныли лыжники, снега в этом году мало, а искусственный в нужном количестве не произвели.

«Какой же это позор! Над нами смеется весь мир. Мы до сих пор прокладываем кабели и красим перила. А тем временем канадцы угрожают не принимать участие, американцы нас высмеивают, и знаете что? Они правы», — заявил местный житель.

Плюс ко всему — загадочная гибель охранника возле ледяного дворца, которую расследуют на самом высоком уровне, а еще мафиозные щупальца, дотянувшиеся до тендеров, и на сладкое — яростные демонстрации против сопровождения делегации из США сотрудниками миграционной службы, той самой, которая едва не спровоцировала гражданскую войну в самих Штатах.

Один из самых престижных зимних курортов Европы, Кортина-д’Ампеццо, знаменит своей тишиной и изолированностью, тут нет железнодорожного сообщения. Единственная трасса, на которую и без того колоссальная нагрузка, совсем скоро станет центром транспортного коллапса. Зато форма у итальянцев от Armani, и это в прессе обсуждают гораздо более охотно, чем-то, что Олимпиада вообще-то на грани срыва.