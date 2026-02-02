Годовщина Сталинградской битвы: 200 дней, которые решили исход войны

Фото, видео: Зельма Георгий/ТАСС; 5-tv.ru

По размаху, длительности, напряженности и количеству участников эта битва — одна из крупнейших во Второй мировой.

Сегодня — годовщина одного из важнейших событий Великой Отечественной войны. 2 февраля — День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, одной из самых кровопролитных в истории человечества. Это сражение, длившееся двести дней, изменило историю и в корне переломило ход всей Второй мировой войны.

После неудачного наступления на Москву Гитлер решил сконцентрировать основные усилия на юге страны. Прежде всего захватить Сталинград — важнейший промышленный и транспортный узел на Волге, а после оккупировать богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья и прорваться к кавказской нефти.

Враг рассуждал: лишиться Днепра, Дона и Волги как коммуникационных линий для СССР, то же самое — или даже хуже — что для Германии потерять Рейн, Эльбу и Одер или Дунай. Овладение Сталинградом, носящим имя вождя советского государства, в тот момент превратилось в главную цель кампании всего вермахта.

В Сталинград Гитлер отправил самую боеспособную 6-ую армию вермахта под командованием генерала Фридриха Паулюса. Ее поддерживали танковые и моторизованные дивизии. Самым страшным днем для города стало 23 августа — авиация противника нанесла чудовищный бомбовый удар по жилым районам. В огне погибли более 40 тысяч сталинградцев.

Тем не менее, наши успели подготовиться к обороне. Пришло подкрепление, а ополченцы и мирные жители превратили развалины своих домов в сеть крепостей и огневых точек. Боролись буквально за каждый метр земли. Гитлер требовал сражаться до последнего солдата.

Переломным моментом битвы стало 19 ноября 1942 года — в этот день, после бесчисленных кровопролитных столкновений с противником внутри города, советские войска перешли в контрнаступление. Эта операция получила название «Уран», и одним из ее разработчиков был сам Георгий Жуков.

Уже в первый день контрнаступления на немцев обрушился огонь трех с половиной тысяч советских орудий и минометов. В котле оказались 22 вражеские дивизии — более 300 тысяч человек. Закрепила успех Красной Армии под Сталинградом — операция «Кольцо» под командованием Константина Рокоссовского.

А уже 31 января войска 64-й армии взяли в плен Паулюса вместе со штабом. В результате битвы фашистская Германия потерпела крупное поражение, потеряв до четверти своей армии. В плену попали 24 генерала, более двух с половиной тысяч офицеров и около 90 тысяч солдат.

Немцы и их союзники потеряли полтора миллиона человек. Потери Красной Армии составили больше миллиона человек.

Враг вынужден был отступить с Северного Кавказа, оставить Ставрополье, Кубань, Ростов-на-Дону.

Под влиянием поражения в Сталинградской битве немцы очистили территорию Ржевско-Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали безопасности Москвы.

Теперь всему миру стало понятно, что СССР не проиграет войну нацистской Германии, а будет и дальше наступать до полного поражения гитлеровского блока.