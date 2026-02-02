Штурмовики отряда «Буран» раскрыли секреты своей тактики

Фото, видео: 5-tv.ru

На краматорско-дружковском направлении жаркие бои идут за каждую лесополосу.

Уникальную тактику применили в бою наши штурмовики на краматорско-дружковском участке. Бойцы отряда «Буран» делают ставку на внезапность и военную хитрость. Цена ошибки — как никогда высока. Поэтому каждый маневр до автоматизма отработан в тылу. И только затем использован в реальном сражении.

Каких результатов уже удалось достичь? Выяснил военный корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков

Это тактическая хитрость бойцов диверсионно-разведывательного отряда «Буран» добровольческого корпуса Южной группировки войск. Они поднимают шум, вызывая огонь противника на себя, в это время вторая группа заходит с тыла.

На краматорско-дружковском направлении жаркие бои идут за каждую лесополосу. На линии боевого соприкосновения профессионалы, прошедшие не одно сражение, в тылу параллельно идет подготовка пополнения.

Наглядный пример показывают действующие разведчики и штурмовики. Новобранцы наблюдают, они проходят обучение всего полторы недели и пока осваивают только самые важные навыки.

«Занятия по тактической подготовке — это первый этап, который проходят все новобранцы отряда „Буран“. Здесь приобретаются самые необходимые навыки, которые жизненно важны на линии боевого соприкосновения, это умение маневрировать, держаться плеча товарища, оказывать первую медицинскую помощь», — сообщил корреспондент.

«Чтобы пройти полное боевое слаживание и получить навыки, необходимо около месяца, наверное», — объяснил командир взвода диверсионно-разведывательного отряда «Буран» добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Сеня.

Их обучают передвигаться группой, двойками, тройками, рассказывают, как правильно рассредоточиться, если попали под огонь противника. Учат обезвреживать мины и растяжки, и, конечно, новобранцы проходят медицинскую подготовку.

«Именно медицинская подготовка стоит на одном уровне с тактико-специальной. Потому что если ты не можешь спасти свою жизнь и оказать помощь товарищу, тогда в принципе зачем умение стрелять?» — добавил тактический медик диверсионно-разведывательного отряда «Буран» добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Срез.

Срез не раз применял свои навыки в бою, эвакуировать раненых товарищей приходилось в очень сложных условиях. В качестве примера он привел один из недавних случаев.

«Один самостоятельно мог двигаться, один парнишка был тяжелый. Ему осколок залетел под шлем. Он уже был в состоянии комы», — рассказал он.

Тяжело раненого бойца буквально на плечах пришлось нести три километра, и это спасло ему жизнь. Похожие ситуация теперь прорабатываются с новобранцами.

Отряд «Буран» в основном состоит из опытных бойцов. Самые сложные задачи им пришлось выполнять во время освобождения Курской области от украинских боевиков.

«Первые населенные пункты, которые были освобождены, были освобождены отрядом „Буран“. Это Ветрино, участвовали в уничтожении врага в Ольговском лесу», — добавил заместитель командира по военно-политической работе диверсионно-разведывательного отряда «Буран» добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Змей.

Сейчас работу разведчиков осложняет погода: в заснеженном поле очень хорошо видны следы передвигающейся группы. Спрятаться от вражеских «птиц» гораздо тяжелее. Впрочем, продвижение вперед — задача ежедневная, и, несмотря на все сложности, она выполняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.