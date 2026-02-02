Продуктивность против трудоголизма: кто может потерять работу в 2026 году

Фото: 5-tv.ru

Кого сегодня предпочитают руководители? Почему не тех, кто готов жить в офисе и жертвовать всем ради команды?

В 2026 году конкуренция на рынке труда станет еще жестче, и выживут не те, кто много работает, а те, кто наиболее эффективен. Как рассказал журналистам издания Газета.ру управляющий партнер кадровой компании Владистав Быханов, ключевым фактором станет умение грамотно управлять своим временем. А вовсе не силы, пусть и титанические, вложенные в общий успех компании.

«Если вы способны за короткий срок создать больше „деталей“, чем ваши коллеги, значит, вы — эффективнее, и вряд ли вас сократят. В то время как те, кто проводит дни и ночи на рабочем месте, но не приносит ощутимых результатов, рискуют остаться за бортом и попасть под сокращение», — заявил эксперт.

По данным исследований, оказавшихся в распоряжении Быханова, 85% работников испытывают изнеможение от бессмысленной гонки. Как следствие, они совершают больше ошибок и становятся менее продуктивными. Их коллегам тайм-менеджмент помогает если не стать лидерами, то хотя бы сохранить места в непростой для экономики период. Кроме профессионализма необходимы умение работать в команде, гибкость в адаптации к переменам и коммуникации, эмоциональный интеллект.

«Те, кто сочетает в себе высокую продуктивность и эти развитые soft skills, вряд ли потеряют работу в этом году, поскольку такие сотрудники имеют максимальную ценность для бизнеса», — отметил Быханов.

Основной совет специалиста — за рабочис столом заниматься только рабочими делами, а на перерыве отдыхать. У тех, кто «просиживает» время, как правило, регулярно горят дедлайны. На собеседовании важно грамотно формулировать свой подход к труду: нацеленность на скорейший качественный результат, стремление приносить пользу, помогать коллегам ради общей цели.

