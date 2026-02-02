Не хочет «Равиоли Оли»: Тарасов отказался идти на премьеру фильма с Бузовой

Фото, видео: Новодережкин Антон/ТАСС; 5-tv.ru

Экс-супруг поющей телеведущей, судя по всему, еще не оправился от ее последнего интервью.

Футболист Дмитрий Тарасов даже не знал, что у его бывшей жены, певицы и телеведущей Ольги Бузовой, скоро большая премьера. 5 февраля на экраны выходит комедия «Равиоли Оли» с ней в главной роли. Однако экс-супруг, которого всегда интересовали дела звезды, а порой он даже предлагал совместные проекты (безуспешно), ни сном ни духом! И не собирается пойти и поздравить Бузову с важным событием.

«Я, честно, не слышал. А поддержать как я приду, если я даже не слышал об этом? Я слышал только последнее интервью ее», — сказал спортсмен корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Первая» (НМГ).

Тарасов и Бузова развелись в 2016 году. С тех пор у футболиста появилась большая семья — жена Анастасия Костенко и четверо детей. Ольга пока своего счастья не нашла, но зато сделала головокружительную карьеру, попробовав себя на эстраде, театральной сцене, в кино и самых популярных телепроектах. Однако бывшие регулярно вспоминают друг друга и подбрасывают прессе обличительныз новостей.

Интервью, о котором говорил Тарасов, комментируя премьеру, еще один пример. Бузова рассказала журналисту Лауре Джугелия, что спортсмен был жесток, ревновал, контролировал, заставлял заниматься только домашним хозяйством, винил в своих профессиональных поражениях. По этому поводу футболист пошутил, мол, еще через десять лет Ольга расскажет, что ее держали на чердаке связанной и выгоняли жить на улицу.

В последнее время у 38-летнего Дмитрия Тарасова не самое лучшее финансовое положение. У него нет постоянной работы — пришлсь продать особняк, купленный еще в период отношений с Бузовой. Его большая семья переехала в съемное жилье, а Костенко, по слухам, вынуждена из своего кармана платить алименты на дочь футболиста от первого брака.

У 40-летней Ольги Бузовой таких проблем нет. Она живет в собственной квартире за 120 миллионов, активно работает, остается востребованной, несмотря на критику и насмешки над ее творчеством. Вот только муж и дети, о которых мечтает звезда, так и не появились. Ранее 5-tv.ru разбирался в парадоксе одиночества поющей телеведущей.

