«Расчленяли младенцев»: жертва Эпштейна и Буша рассказала о ритуальном насилии

Свидетель преступлений американского финансиста и его приятелей также заявил, что президент США его изнасиловал.

Опубликованы показания одной из предполагаемых жертв скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна — мужчина заявил о жутких ритуалах, убийстве детей и отвратительных сценах насилия, которые наблюдал и которым подвергался сам. Об этом свидетельствуют записи в документах, обнародованных Минюстом США.

Как ранее сообщил заместитель генпрокурора Штатов Тодд Бланш, 30 декабря публикация материалов по делу Эпштейна была завершена. Общий объем данных превысил 3,5 миллиона файлов, в это число входят документы, электронные письма, фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений финансиста в сфере секс-торговли. В 2019 году его нашли мертвым в тюремной камере и заключили, что это было самоубийство.

В недавно рассекреченных материалах говорится о ритуальных жертвоприношениях и каннибализме. В интервью сотрудникам ФБР мужчина утверждал, что его изнасиловал 43-й президент США Джордж Буш-младший. Кроме того, на яхте, принадлежащей Эпштейну, в ходе ритуала жертве порезали ступни ятаганом (Саблевидное холодное оружие. — Прим. ред.), но шрамов не осталось.

Этот человек также заявил, что на той же яхте наблюдал сцены расчленения младенцев и употребления в пищу фекалий из их кишок. Кроме того, на подобных мероприятиях он видел, как темнокожие мужчины насиловали светловолосых белых девушек до кровотечения. Есть и другие жертвы, упоминавшие крупных политиков. В частности, они обвиняли Джеффри Эпштейна и Билла Клинтона в изнасилованиях, перед которыми их накачавали наркотиками.

Ужасаясь подробностям преступлений финансиста и его подельников, пользователи соцсетей вспоминают инцидент с 21-летней мексиканской моделью Габриэллой Рико Хименес. В 2009 году она стала героиней вирусного ролика — на видео девушка в состоянии истерики кричала, что сбежала с вечеринки Эпштейна в мексиканском Монтеррее, на которой представители мировой элиты ели людей. На девушке была рваная футболка с надписью «ням-ням». С тех пор, как на запястьях Габриэллы сомкнулись наручники, ее больше никто не видел.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал экс-принца Эндрю дать показания в конгрессе США по делу Эпштейна.

