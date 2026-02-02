Власти Ирана опубликовали список из почти трех тысяч имен жертв беспорядков

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Протесты в стране начались 28 декабря и распространились на 22 провинции из 31. К середине января власти взяли ситуацию под контроль.

По распоряжению президента Ирана Масуда Пезешкиана его канцелярия обнародовала список погибших в ходе беспорядков в стране. Об этом сообщается на сайте администрации главы исламской республики. Сейчас в нем 2986 подтвержденных имен, но эта цифра не окончательная, так как личности других жертв до сих пор не установлены.

«Канцелярия президента в заявлении, основанном на политике прозрачности, ответственности и подотчетности… Опубликовала список из 2986 жертв недавних событий, составленный на основе имен, подготовленных судебно-медицинской экспертизой страны», — сказано в публикации.

В заявлении отмечается, что общее число погибших — 3117. Предстоит опознать еще 131 человека. Их имена будут названы отдельным списком после выяснения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил гибель более трех тысяч человек в результате беспорядков. Из них 2427 — мирные граждане и сотрудники правоозранительных органов, 690 — участники вооруженных группировок.

Данные прессы о 30 тысячах смертей 25 января опроверг пресс-секретарь МИД республики Исмаил Багаи.

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года на фоне ухудшения экономической ситуации — рост инфляции, повышение цен на продукты, ослабление иранской валюты риала. Первыми на улицы вышли владельцы торговых точек, затем присоединились представители вузов и студенты. Беспорядки сначала охватили Тегеран, потом Хамадан, Кередж, Кешм и Малард. В начале января уже 22 из 31 провинции страны были в огне.

Иранские власти обвинили в организации протестов США и Израиль, в ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил ударом в случае жестокого подавления акций. 12 января в ходе встречи с послами других государств Аббас Аракчи заявил, что власти взяли ситуацию под контроль. 16 января журналисты агентства Reuters сообщили, что беспорядки утихли.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.