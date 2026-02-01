Мирный житель пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Червона Дибровка.

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Червона Дибровка Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

По словам главы региона, FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. В результате атаки водитель получил баротравму и множественные осколочные ранения лица. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.

Губернатор также уточнил, что кабина транспортного средства была полностью уничтожена огнем. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. Женщину госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями.

В результате обстрела также были повреждены два автомобиля, находившиеся вблизи места происшествия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX