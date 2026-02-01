«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на жалобы по поводу пруда в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Водоем находится на ее земле и является ее собственностью.

Народная артистка России Лариса Долина в беседе с 5-tv.ru на своем юбилейном концерте «Юбилей в кругу друзей» прокомментировала жалобы, связанные с вырытым прудом на принадлежащем ей участке в Московской области, заявив, что водоем является ее частной собственностью.

«Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля», — сказала Долина журналистам.

Ранее сообщалось, что в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области поступило обращение с просьбой проверить действия певицы и, при наличии оснований, привлечь ее к административной ответственности из-за возможных нарушений земельного законодательства.

На артистку подал иск саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, обвинивший ее в незаконном строительстве пруда в прибрежной полосе.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Долина после скандала с квартирой в Хамовниках будет жить в съемном жилье. Певица пока не знает, когда сможет приобрести собственную квартиру.

