«Было непросто»: уголовное дело возбуждено после инцидента на концерте Долиной
Представитель певицы заявил, что артистка пережила серьезные эмоциональные и физические потрясения.
Народная артистка России Лариса Долина получила серьезные эмоциональные и физические потрясения в результате инцидента на одном из недавних концертов. Об сообщил 5-tv.ru представитель певицы Сергей Пудовкин на выступлении Ларисы Долиной под названием «Юбилей в кругу друзей».
По его словам, уже возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к срыву мероприятия.
«Он (тот, кто пытался сорвать концерты. — Прим. ред.) под подпиской о невыезде, но я уверен, что вопрос с ним будет закрыт, как и с любым человеком, который будет мешать проведению массовых мероприятий в нашей стране», — отметил Пудовкин.
Представитель также сообщил, что происшествие негативно сказалось на здоровье артистки.
«Перед вами женщина, которая в очень уважаемом возрасте полвека работала на сцене и вышла на сцену после всего того, что произошло. Поверьте, было непросто», — добавил он.
По словам Пудовкина, Долина продолжает получать медицинскую помощь, а врачи обеспечивают ее восстановление.
